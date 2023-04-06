В Карелии ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери
В Карелии школьница едва не умерла во время операции из-за обмана врачей ее мамой
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Карелии ребенок едва не погиб во время операции из-за того, что ее мать обманула врачей, написал в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.
"Маленькой девочке (она ходит в начальную школу) сделали амбулаторную лечебную процедуру под наркозом. Такие процедуры обязательно выполняются на пустой желудок, и врач накануне операции предупредил родителей о том, что перед наркозом ребенку нельзя пить и есть", — рассказал он.
Охлопков написал, что в день операции врач спрашивал у мамы девочки: точно ли та не пила воду и не завтракала? Женщина заявила, что нет.
"Маленькой девочке (она ходит в начальную школу) сделали амбулаторную лечебную процедуру под наркозом. Такие процедуры обязательно выполняются на пустой желудок, и врач накануне операции предупредил родителей о том, что перед наркозом ребенку нельзя пить и есть", — рассказал он.
Охлопков написал, что в день операции врач спрашивал у мамы девочки: точно ли та не пила воду и не завтракала? Женщина заявила, что нет.
Тем не менее во время наркоза ребенок вдруг резко посинел, из носа и рта потекла вода, отметил глава регионального Минздрава.
"И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребенок мог умереть!" — добавил Охлопков.
Позже девочка призналась, что утром все же выпила стакан воды. Это подтвердила и ее мать после того, как ей вернули ребенка и рассказали о случившемся.