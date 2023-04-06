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В Карелии ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери - РИА Новости, 06.04.2023
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10:39 06.04.2023 (обновлено: 11:22 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kareliya-1863395618.html
В Карелии ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери
В Карелии ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери - РИА Новости, 06.04.2023
В Карелии ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери
В Карелии ребенок едва не погиб во время операции из-за того, что ее мать обманула врачей, написал в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Минздрава Михаил... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:39
2023-04-06T11:22
происшествия
здоровье - общество
республика карелия
россия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Карелии ребенок едва не погиб во время операции из-за того, что ее мать обманула врачей, написал в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Минздрава Михаил Охлопков. "Маленькой девочке (она ходит в начальную школу) сделали амбулаторную лечебную процедуру под наркозом. Такие процедуры обязательно выполняются на пустой желудок, и врач накануне операции предупредил родителей о том, что перед наркозом ребенку нельзя пить и есть", — рассказал он.Охлопков написал, что в день операции врач спрашивал у мамы девочки: точно ли та не пила воду и не завтракала? Женщина заявила, что нет.Тем не менее во время наркоза ребенок вдруг резко посинел, из носа и рта потекла вода, отметил глава регионального Минздрава."И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребенок мог умереть!" — добавил Охлопков. Позже девочка призналась, что утром все же выпила стакан воды. Это подтвердила и ее мать после того, как ей вернули ребенка и рассказали о случившемся.
https://ria.ru/20230405/operatsiya-1863258013.html
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происшествия, здоровье - общество, республика карелия, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Карелия, Россия
В Карелии ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери

В Карелии школьница едва не умерла во время операции из-за обмана врачей ее мамой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Карелии ребенок едва не погиб во время операции из-за того, что ее мать обманула врачей, написал в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

"Маленькой девочке (она ходит в начальную школу) сделали амбулаторную лечебную процедуру под наркозом. Такие процедуры обязательно выполняются на пустой желудок, и врач накануне операции предупредил родителей о том, что перед наркозом ребенку нельзя пить и есть", — рассказал он.

Охлопков написал, что в день операции врач спрашивал у мамы девочки: точно ли та не пила воду и не завтракала? Женщина заявила, что нет.
Тем не менее во время наркоза ребенок вдруг резко посинел, из носа и рта потекла вода, отметил глава регионального Минздрава.
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"И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребенок мог умереть!" — добавил Охлопков.
Позже девочка призналась, что утром все же выпила стакан воды. Это подтвердила и ее мать после того, как ей вернули ребенка и рассказали о случившемся.
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