https://ria.ru/20230406/kareliya-1863395618.html

В Карелии ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери

В Карелии ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери - РИА Новости, 06.04.2023

В Карелии ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери

В Карелии ребенок едва не погиб во время операции из-за того, что ее мать обманула врачей, написал в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Минздрава Михаил... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:39

2023-04-06T10:39

2023-04-06T11:22

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Карелии ребенок едва не погиб во время операции из-за того, что ее мать обманула врачей, написал в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Минздрава Михаил Охлопков. "Маленькой девочке (она ходит в начальную школу) сделали амбулаторную лечебную процедуру под наркозом. Такие процедуры обязательно выполняются на пустой желудок, и врач накануне операции предупредил родителей о том, что перед наркозом ребенку нельзя пить и есть", — рассказал он.Охлопков написал, что в день операции врач спрашивал у мамы девочки: точно ли та не пила воду и не завтракала? Женщина заявила, что нет.Тем не менее во время наркоза ребенок вдруг резко посинел, из носа и рта потекла вода, отметил глава регионального Минздрава."И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребенок мог умереть!" — добавил Охлопков. Позже девочка призналась, что утром все же выпила стакан воды. Это подтвердила и ее мать после того, как ей вернули ребенка и рассказали о случившемся.

https://ria.ru/20230405/operatsiya-1863258013.html

https://ria.ru/20230404/vrach-1862999223.html

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происшествия, здоровье - общество, республика карелия, россия