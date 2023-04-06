https://ria.ru/20230406/investitsii-1863540381.html

Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов

Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов - РИА Новости, 06.04.2023

Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена инвестировать в Гагаузскую автономию более 500 миллионов долларов, заявил лидер политсилы Илан Шор. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:21

2023-04-06T17:21

2023-04-06T17:21

в мире

молдавия

гагаузия

турция

марина таубер

илан шор

таможенный союз

михаил формузал

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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена инвестировать в Гагаузскую автономию более 500 миллионов долларов, заявил лидер политсилы Илан Шор. "Мы разработали специальную инвестиционную программу на 500 миллионов евро для Гагаузии. Этих денег будет достаточно для того, чтобы превратить Гагаузию в край мечты. Это моя личная амбиция", - заявил Шор на представлении в городе Чадыр-Лунге кандидата на должность главы автономии Евгении Гуцул. Выборы башкана (главы региона) запланированы на 30 апреля. Партия "Шор" - единственная парламентская политсила, официально выдвинувшая своего представителя на пост главы Гагаузской автономии. Им стала Евгения Гуцул. Среди зарегистрированных кандидатов также депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров, экс-депутат парламента Сергей Чернев. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер подчеркнула ту поддержку, которую политформирование чувствует в автономии во время предвыборных выступлений. "Гагаузы – люди со стержнем, которые будут бороться за свою землю. Гагаузия стала для нас родной, потому что мы чувствуем здесь единство наших характеров. Мы понимаем, что вы достойны совсем другой жизни. И это возможно", – заявила Таубер. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863537955.html

https://ria.ru/20230405/protest-1863200941.html

молдавия

гагаузия

турция

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в мире, молдавия, гагаузия, турция, марина таубер, илан шор, таможенный союз, михаил формузал