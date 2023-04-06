Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/investitsii-1863540381.html
Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов
Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов - РИА Новости, 06.04.2023
Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена инвестировать в Гагаузскую автономию более 500 миллионов долларов, заявил лидер политсилы Илан Шор. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:21
2023-04-06T17:21
в мире
молдавия
гагаузия
турция
марина таубер
илан шор
таможенный союз
михаил формузал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_0:63:3244:1888_1920x0_80_0_0_c82b701ea1a8a202dc43ee1d3851d21f.jpg
КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена инвестировать в Гагаузскую автономию более 500 миллионов долларов, заявил лидер политсилы Илан Шор. "Мы разработали специальную инвестиционную программу на 500 миллионов евро для Гагаузии. Этих денег будет достаточно для того, чтобы превратить Гагаузию в край мечты. Это моя личная амбиция", - заявил Шор на представлении в городе Чадыр-Лунге кандидата на должность главы автономии Евгении Гуцул. Выборы башкана (главы региона) запланированы на 30 апреля. Партия "Шор" - единственная парламентская политсила, официально выдвинувшая своего представителя на пост главы Гагаузской автономии. Им стала Евгения Гуцул. Среди зарегистрированных кандидатов также депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров, экс-депутат парламента Сергей Чернев. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер подчеркнула ту поддержку, которую политформирование чувствует в автономии во время предвыборных выступлений. "Гагаузы – люди со стержнем, которые будут бороться за свою землю. Гагаузия стала для нас родной, потому что мы чувствуем здесь единство наших характеров. Мы понимаем, что вы достойны совсем другой жизни. И это возможно", – заявила Таубер. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863537955.html
https://ria.ru/20230405/protest-1863200941.html
молдавия
гагаузия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_455f7e9dacbc5124324c84da9b6c4209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, турция, марина таубер, илан шор, таможенный союз, михаил формузал
В мире, Молдавия, Гагаузия, Турция, Марина Таубер, Илан Шор, Таможенный союз, Михаил Формузал
Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов

Партия "Шор" в Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена инвестировать в Гагаузскую автономию более 500 миллионов долларов, заявил лидер политсилы Илан Шор.
"Мы разработали специальную инвестиционную программу на 500 миллионов евро для Гагаузии. Этих денег будет достаточно для того, чтобы превратить Гагаузию в край мечты. Это моя личная амбиция", - заявил Шор на представлении в городе Чадыр-Лунге кандидата на должность главы автономии Евгении Гуцул.
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Оппозиция в Молдавии выступила за сохранение дружеских отношений с Россией
Вчера, 17:13
Выборы башкана (главы региона) запланированы на 30 апреля. Партия "Шор" - единственная парламентская политсила, официально выдвинувшая своего представителя на пост главы Гагаузской автономии. Им стала Евгения Гуцул. Среди зарегистрированных кандидатов также депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров, экс-депутат парламента Сергей Чернев.
Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер подчеркнула ту поддержку, которую политформирование чувствует в автономии во время предвыборных выступлений.
"Гагаузы – люди со стержнем, которые будут бороться за свою землю. Гагаузия стала для нас родной, потому что мы чувствуем здесь единство наших характеров. Мы понимаем, что вы достойны совсем другой жизни. И это возможно", – заявила Таубер.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста
5 апреля, 14:05
 
В миреМолдавияГагаузияТурцияМарина ТауберИлан ШорТаможенный союзМихаил Формузал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала