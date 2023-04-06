https://ria.ru/20230406/interpol-1863474703.html

В Москве поймали преступника, разыскиваемого Интерполом

В Москве поймали преступника, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 06.04.2023

В Москве поймали преступника, разыскиваемого Интерполом

Правоохранители задержали в Москве россиянина Олега Губина, разыскиваемого Чехией по линии Интерпола, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:14

2023-04-06T14:14

2023-04-06T14:14

россия

москва

чехия

интерпол

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве россиянина Олега Губина, разыскиваемого Чехией по линии Интерпола, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его данным, мужчину взяли накануне в центре Москвы. "Полицейские задержали гражданина РФ Олега Губина, его разыскивала Чехия по линии Интерпола", - сказал он, не приводя подробностей. На сайте Интерпола в соответствующем разделе числится Gubin Oleg Sergeevich 1977 года рождения. Его разыскивает Чехия за убийство по неосторожности под воздействием наркотических веществ общественно опасным способом. Официальным комментарием полиции РИА Новости не располагает. По линии Интерпола на этой неделе в Москве уже было одно задержание. Во вторник поймали уроженца Эстонии и гражданина РФ Эрнеста Гаммера, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью с угрозой жизни. Как ранее сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ, в I квартале 2023 года несколько стран Запада отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях. Кроме того, Россия получила 15 отказов на запросы о правовой помощи по уголовным делам. В то же время генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной итоговой коллегии заявил, что его ведомство продолжит выполнять свои международные обязательства, несмотря на политизированный подход западных коллег и отказ в выдаче России преступников.

https://ria.ru/20230329/moshennichestvo-1861713380.html

https://ria.ru/20230403/ekstraditsiya-1862554323.html

https://ria.ru/20230405/uss-1863223731.html

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москва

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, чехия, интерпол, происшествия