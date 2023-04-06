https://ria.ru/20230406/internet-1863541359.html

Китай планирует проложить подводный интернет-кабель до Франции, пишут СМИ

Китай планирует проложить подводный интернет-кабель до Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023

Китай планирует проложить подводный интернет-кабель до Франции, пишут СМИ

Китай планирует проложить подводный интернет-кабель стоимостью 500 миллионов долларов в попытке составить конкуренцию проекту, поддерживаемому США, передает... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:22

2023-04-06T17:22

2023-04-06T17:41

китай

европа

сша

в мире

интернет

технологии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Китай планирует проложить подводный интернет-кабель стоимостью 500 миллионов долларов в попытке составить конкуренцию проекту, поддерживаемому США, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех человек, участвующих в проекте. Агентство уточняет, что кабель свяжет Азию, Ближний Восток и Европу и протянется от китайской провинции Хайнань через Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и дойдет до Франции. В строительстве кабеля задействованы три основных оператора связи Китая: China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom). Ранее в 2019 году американская компания Google объявила о проекте Equiano по строительству подводного интернет-кабеля. Кабель планируется провести под водой из Португалии вдоль Западной Африки: он должен соединить Европу с Того, Нигерией, Намибией, ЮАР и островом Святой Елены. В 2022 году Google провела подводный интернет-кабель Equiano из Европы в западноафриканскую страну Того, она стала первой подключенной к системе в рамках этого проекта. В течение следующих 5 лет планируется подключить около 300 миллионов жителей Африки к интернету. Кабель Equiano позволит "расширить возможность и улучшить связь".

https://ria.ru/20230306/5g-1856254683.html

китай

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, европа, сша, в мире, интернет, технологии