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Китай планирует проложить подводный интернет-кабель до Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
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17:22 06.04.2023 (обновлено: 17:41 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/internet-1863541359.html
Китай планирует проложить подводный интернет-кабель до Франции, пишут СМИ
Китай планирует проложить подводный интернет-кабель до Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
Китай планирует проложить подводный интернет-кабель до Франции, пишут СМИ
Китай планирует проложить подводный интернет-кабель стоимостью 500 миллионов долларов в попытке составить конкуренцию проекту, поддерживаемому США, передает... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:22
2023-04-06T17:41
китай
европа
сша
в мире
интернет
технологии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Китай планирует проложить подводный интернет-кабель стоимостью 500 миллионов долларов в попытке составить конкуренцию проекту, поддерживаемому США, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех человек, участвующих в проекте. Агентство уточняет, что кабель свяжет Азию, Ближний Восток и Европу и протянется от китайской провинции Хайнань через Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и дойдет до Франции. В строительстве кабеля задействованы три основных оператора связи Китая: China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom). Ранее в 2019 году американская компания Google объявила о проекте Equiano по строительству подводного интернет-кабеля. Кабель планируется провести под водой из Португалии вдоль Западной Африки: он должен соединить Европу с Того, Нигерией, Намибией, ЮАР и островом Святой Елены. В 2022 году Google провела подводный интернет-кабель Equiano из Европы в западноафриканскую страну Того, она стала первой подключенной к системе в рамках этого проекта. В течение следующих 5 лет планируется подключить около 300 миллионов жителей Африки к интернету. Кабель Equiano позволит "расширить возможность и улучшить связь".
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китай, европа, сша, в мире, интернет, технологии
Китай, Европа, США, В мире, Интернет, Технологии
Китай планирует проложить подводный интернет-кабель до Франции, пишут СМИ

Reuters: КНР планирует проложить подводный интернет-кабель для конкуренции с проектом США

© Fotolia / StockdonkeyСервер
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Китай планирует проложить подводный интернет-кабель стоимостью 500 миллионов долларов в попытке составить конкуренцию проекту, поддерживаемому США, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех человек, участвующих в проекте.
«
"Китайские государственные телекоммуникационные компании разрабатывают подводную оптоволоконную интернет-кабельную сеть стоимостью 500 миллионов долларов, чтобы составить конкуренцию аналогичному проекту, поддерживаемому США", - говорится в сообщении агентства.
Агентство уточняет, что кабель свяжет Азию, Ближний Восток и Европу и протянется от китайской провинции Хайнань через Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и дойдет до Франции. В строительстве кабеля задействованы три основных оператора связи Китая: China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom).
Ранее в 2019 году американская компания Google объявила о проекте Equiano по строительству подводного интернет-кабеля. Кабель планируется провести под водой из Португалии вдоль Западной Африки: он должен соединить Европу с Того, Нигерией, Намибией, ЮАР и островом Святой Елены. В 2022 году Google провела подводный интернет-кабель Equiano из Европы в западноафриканскую страну Того, она стала первой подключенной к системе в рамках этого проекта. В течение следующих 5 лет планируется подключить около 300 миллионов жителей Африки к интернету. Кабель Equiano позволит "расширить возможность и улучшить связь".
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