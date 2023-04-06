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В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2023
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08:49 06.04.2023 (обновлено: 09:28 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863374744.html
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2023
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник
Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:49
2023-04-06T09:28
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 6 апр — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Накануне вечером в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов, сообщал оперативный штаб региона.Данных о числе ликвидированных боевиков он не привел, отметив, что режим КТО в Малгобекском районе еще не снят.Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Ранения получили два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами.Вскоре после этого региональное управление ФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
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происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник

Трое полицейских погибли и восемь ранены в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

© Фото : Национальный антитеррористический комитетДеятельность НАК на Северном Кавказе
Деятельность НАК на Северном Кавказе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Деятельность НАК на Северном Кавказе. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 6 апр — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Накануне вечером в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов, сообщал оперативный штаб региона.
«

"В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Данных о числе ликвидированных боевиков он не привел, отметив, что режим КТО в Малгобекском районе еще не снят.
Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Ранения получили два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами.
Вскоре после этого региональное управление ФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.
Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
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ПроисшествияРеспублика Ингушетия
 
 
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