https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863374744.html
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2023
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник
Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:49
2023-04-06T08:49
2023-04-06T09:28
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 6 апр — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Накануне вечером в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов, сообщал оперативный штаб региона.Данных о числе ликвидированных боевиков он не привел, отметив, что режим КТО в Малгобекском районе еще не снят.Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Ранения получили два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами.Вскоре после этого региональное управление ФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
https://ria.ru/20230310/terakt-1856974109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник
Трое полицейских погибли и восемь ранены в ходе контртеррористической операции в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 6 апр — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Накануне вечером в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов, сообщал оперативный штаб региона.
«
"В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести", — сказал собеседник агентства.
Данных о числе ликвидированных боевиков он не привел, отметив, что режим КТО в Малгобекском районе еще не снят.
Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Ранения получили два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами.
Вскоре после этого региональное управление ФСБ
сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.
Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
В России за год предотвратили 64 теракта