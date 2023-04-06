https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863374744.html

В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник

В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2023

В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник

Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:49

2023-04-06T08:49

2023-04-06T09:28

происшествия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 6 апр — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Накануне вечером в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов, сообщал оперативный штаб региона.Данных о числе ликвидированных боевиков он не привел, отметив, что режим КТО в Малгобекском районе еще не снят.Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Ранения получили два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами.Вскоре после этого региональное управление ФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.

https://ria.ru/20230310/terakt-1856974109.html

республика ингушетия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика ингушетия