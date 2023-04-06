https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863354644.html

В Ингушетии идет боестолкновение в зоне проведения КТО, сообщил источник

В Ингушетии идет боестолкновение в зоне проведения КТО, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2023

В Ингушетии идет боестолкновение в зоне проведения КТО, сообщил источник

В зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии идут боестолкновения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:44

2023-04-06T00:44

2023-04-06T08:43

происшествия

малгобекский район

россия

республика ингушетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096160_0:169:960:709_1920x0_80_0_0_ce4bd447e14fee9ca765aa3dc4175741.jpg

НАЛЬЧИК, 6 апр — РИА Новости. В зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии идут боестолкновения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет боестолкновение с группой боевиков", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительным данным, боевиков удалось заблокировать в одном из домовладений.В оперштабе добавили, что боевики открыли огонь по силовикам при попытке их задержания.Ранее сообщалось, что 27 марта неизвестные из автоматического оружия обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.Днем в понедельник в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района ввели режим КТО. В среду в одном из сел в Малгобекском районе нашли одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.

https://ria.ru/20230403/narkotiki-1862611851.html

https://ria.ru/20230329/ingushetiya-1861496308.html

малгобекский район

россия

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, малгобекский район, россия, республика ингушетия