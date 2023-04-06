https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863354644.html
В Ингушетии идет боестолкновение в зоне проведения КТО, сообщил источник
В Ингушетии идет боестолкновение в зоне проведения КТО, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2023
В Ингушетии идет боестолкновение в зоне проведения КТО, сообщил источник
В зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии идут боестолкновения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:44
2023-04-06T00:44
2023-04-06T08:43
происшествия
малгобекский район
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 6 апр — РИА Новости. В зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии идут боестолкновения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет боестолкновение с группой боевиков", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительным данным, боевиков удалось заблокировать в одном из домовладений.В оперштабе добавили, что боевики открыли огонь по силовикам при попытке их задержания.Ранее сообщалось, что 27 марта неизвестные из автоматического оружия обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.Днем в понедельник в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района ввели режим КТО. В среду в одном из сел в Малгобекском районе нашли одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
https://ria.ru/20230403/narkotiki-1862611851.html
https://ria.ru/20230329/ingushetiya-1861496308.html
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происшествия, малгобекский район, россия, республика ингушетия
Происшествия, Малгобекский район, Россия, Республика Ингушетия
В Ингушетии идет боестолкновение в зоне проведения КТО, сообщил источник
В Малгобекском районе Ингушетии идет боестолкновение в зоне проведения КТО
НАЛЬЧИК, 6 апр — РИА Новости. В зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии идут боестолкновения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет боестолкновение с группой боевиков", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что, по предварительным данным, боевиков удалось заблокировать в одном из домовладений.
В оперштабе добавили, что боевики открыли огонь по силовикам при попытке их задержания.
Ранее сообщалось, что 27 марта неизвестные из автоматического оружия обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.
Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.
Днем в понедельник в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района ввели режим КТО. В среду в одном из сел в Малгобекском районе нашли одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
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