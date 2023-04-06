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Украина должна бороться с неконтролируемым импортом в Польшу, заявил Дуда
Украина должна бороться с неконтролируемым импортом в Польшу, заявил Дуда - РИА Новости, 06.04.2023
Украина должна бороться с неконтролируемым импортом в Польшу, заявил Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что бороться с неконтролируемым импортом в республику украинского зерна должны обе стороны. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T23:19
2023-04-06T23:19
2023-04-06T23:19
украина
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анджей дуда
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ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что бороться с неконтролируемым импортом в республику украинского зерна должны обе стороны. "Необходимо принять меры по обе стороны польско-украинской границы, чтобы усилить контроль за потоками зерна, чтобы не было ценовых спекуляций и действий, связанных с нарушением закона", - заявил Дуда, назначая в четверг вечером новым министром сельского хозяйства и развития села Роберта Телюса вместо не справившегося с наплывом зерна с Украины Хенрика Ковальчика. Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна. Ковальчик 5 апреля сообщил, что власти Польши после Пасхи начнут скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с ситуацией. В тот же день министр подал в отставку, пояснив свое решение тем, что Европейская комиссия не согласилась вернуть пошлины на ввоз зерна с Украины на территорию ЕС.
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украина, польша, анджей дуда, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Анджей Дуда, Евросоюз, В мире
Украина должна бороться с неконтролируемым импортом в Польшу, заявил Дуда
Президент Польши Дуда: Украина тоже должна бороться с неконтролируемым импортом зерна
ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что бороться с неконтролируемым импортом в республику украинского зерна должны обе стороны.
"Необходимо принять меры по обе стороны польско-украинской границы, чтобы усилить контроль за потоками зерна, чтобы не было ценовых спекуляций и действий, связанных с нарушением закона", - заявил Дуда, назначая в четверг вечером новым министром сельского хозяйства и развития села Роберта Телюса вместо не справившегося с наплывом зерна с Украины Хенрика Ковальчика.
Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.
Ковальчик 5 апреля сообщил, что власти Польши после Пасхи начнут скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с ситуацией. В тот же день министр подал в отставку, пояснив свое решение тем, что Европейская комиссия не согласилась вернуть пошлины на ввоз зерна с Украины на территорию ЕС
.
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