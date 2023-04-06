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Боевики в Идлибе готовятся к обстрелам сирийских позиций, заявил ЦПВС - РИА Новости, 06.04.2023
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22:13 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/idlib-1863617125.html
Боевики в Идлибе готовятся к обстрелам сирийских позиций, заявил ЦПВС
Боевики в Идлибе готовятся к обстрелам сирийских позиций, заявил ЦПВС - РИА Новости, 06.04.2023
Боевики в Идлибе готовятся к обстрелам сирийских позиций, заявил ЦПВС
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* готовятся к проведению провокационных обстрелов в Идлибе с применением... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:13
2023-04-06T22:13
в мире
россия
латакия (город)
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* готовятся к проведению провокационных обстрелов в Идлибе с применением беспилотников в ударном снаряжении, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. "По информации, полученной российским центром по примирению враждующих сторон, боевики террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, занимающие позиции в районе населенного пункта Кдура провинции Идлиб, осуществляют подготовку к проведению провокационных обстрелов по позициям сирийских правительственных сил, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении", - сказал Гуринов на брифинге. Он уточнил, что Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах. Также Гуринов сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористов: в провинции Алеппо - два, в Латакии - один, в провинции Идлиб - один. В результате артиллерийского обстрела в провинции Латакия ранен один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230405/siriya-1863341894.html
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в мире, россия, латакия (город), идлиб (мухафаза)
В мире, Россия, Латакия (город), Идлиб (мухафаза)
Боевики в Идлибе готовятся к обстрелам сирийских позиций, заявил ЦПВС

ЦПВС: боевики в Идлибе готовятся провести обстрел сирийских позиций с применением дронов

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкУлица в провинции Идлиб в Сирии
Улица в провинции Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Улица в провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* готовятся к проведению провокационных обстрелов в Идлибе с применением беспилотников в ударном снаряжении, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
"По информации, полученной российским центром по примирению враждующих сторон, боевики террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, занимающие позиции в районе населенного пункта Кдура провинции Идлиб, осуществляют подготовку к проведению провокационных обстрелов по позициям сирийских правительственных сил, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении", - сказал Гуринов на брифинге.
Он уточнил, что Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Также Гуринов сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористов: в провинции Алеппо - два, в Латакии - один, в провинции Идлиб - один. В результате артиллерийского обстрела в провинции Латакия ранен один сирийский военнослужащий.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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