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В Кремле призвали пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши
В Кремле призвали пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши - РИА Новости, 06.04.2023
В Кремле призвали пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши
Если Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ Украины с Польшей, имел в виду переход на польский язык, то это вряд ли можно понять, нужно дальше следить РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:14
2023-04-06T12:14
2023-04-06T15:15
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ Украины с Польшей, имел в виду переход на польский язык, то это вряд ли можно понять, нужно дальше следить за его заявлениями, чтобы понять план, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зеленский в среду заявил, что граница между Польшей и Украиной в будущем не будет существовать."Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык — тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, — вряд ли это можно как-то понять. Наверное, еще нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять план", — сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, дмитрий песков, россия
В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле призвали пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши
Песков: слова Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей требуют разъяснений
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ Украины с Польшей, имел в виду переход на польский язык, то это вряд ли можно понять, нужно дальше следить за его заявлениями, чтобы понять план, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зеленский в среду заявил, что граница между Польшей и Украиной в будущем не будет существовать.
"Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык — тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, — вряд ли это можно как-то понять. Наверное, еще нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять план", — сказал Песков журналистам.
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