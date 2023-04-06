https://ria.ru/20230406/granitsa-1863429531.html

В Кремле призвали пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши

В Кремле призвали пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши - РИА Новости, 06.04.2023

В Кремле призвали пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши

Если Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ Украины с Польшей, имел в виду переход на польский язык, то это вряд ли можно понять, нужно дальше следить РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:14

2023-04-06T12:14

2023-04-06T15:15

в мире

украина

польша

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ Украины с Польшей, имел в виду переход на польский язык, то это вряд ли можно понять, нужно дальше следить за его заявлениями, чтобы понять план, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зеленский в среду заявил, что граница между Польшей и Украиной в будущем не будет существовать."Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык — тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, — вряд ли это можно как-то понять. Наверное, еще нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять план", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, польша, владимир зеленский, дмитрий песков, россия