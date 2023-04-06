Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс
Госдума создаст рабочую группу с правительством для доработки поправок в Семейный кодекс
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума создаст рабочую группу с правительством для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Госдума создаст совместную с правительством рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей. Рабочую группу возглавит первый вице-спикер ГД Александр Жуков", - сообщил Володин в начале пленарного заседания, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Володин также напомнил, что тему поправок в семейный кодекс депутаты поднимали в ходе отчета правительства. По его словам, идет о законопроекте, который внесли депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Татьяна Буцкая, а также сенаторы.
"Предлагаем, чтобы в случаях, если ребенок оказывается один, приоритет при его усыновлении и решении вопросов в рамках опеки был за близкими родственниками: бабушками дедушками, дядями и тетями… Вчера разговаривал с (с вице-премьером - ред.) Татьяной Алексеевной Голиковой, мы договорились для проработки этого вопроса создать совместную рабочую группу с правительством. Со стороны Государственной Думы ее возглавит… Александр Жуков", - добавил Володин.