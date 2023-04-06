https://ria.ru/20230406/gosduma-1863444007.html

Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс

Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс - РИА Новости, 06.04.2023

Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс

Госдума создаст рабочую группу с правительством для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей, об этом сообщил спикер Госдумы РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:01

2023-04-06T13:01

2023-04-06T13:34

общество

госдума рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума создаст рабочую группу с правительством для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Госдума создаст совместную с правительством рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей. Рабочую группу возглавит первый вице-спикер ГД Александр Жуков", - сообщил Володин в начале пленарного заседания, его слова приводит пресс-служба Госдумы.Володин также напомнил, что тему поправок в семейный кодекс депутаты поднимали в ходе отчета правительства. По его словам, идет о законопроекте, который внесли депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Татьяна Буцкая, а также сенаторы."Предлагаем, чтобы в случаях, если ребенок оказывается один, приоритет при его усыновлении и решении вопросов в рамках опеки был за близкими родственниками: бабушками дедушками, дядями и тетями… Вчера разговаривал с (с вице-премьером - ред.) Татьяной Алексеевной Голиковой, мы договорились для проработки этого вопроса создать совместную рабочую группу с правительством. Со стороны Государственной Думы ее возглавит… Александр Жуков", - добавил Володин.

https://ria.ru/20230313/usynovlenie-1857614710.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф