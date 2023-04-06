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Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс - РИА Новости, 06.04.2023
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13:01 06.04.2023 (обновлено: 13:34 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/gosduma-1863444007.html
Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс
Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс - РИА Новости, 06.04.2023
Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс
Госдума создаст рабочую группу с правительством для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей, об этом сообщил спикер Госдумы РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:01
2023-04-06T13:34
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума создаст рабочую группу с правительством для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Госдума создаст совместную с правительством рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей. Рабочую группу возглавит первый вице-спикер ГД Александр Жуков", - сообщил Володин в начале пленарного заседания, его слова приводит пресс-служба Госдумы.Володин также напомнил, что тему поправок в семейный кодекс депутаты поднимали в ходе отчета правительства. По его словам, идет о законопроекте, который внесли депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Татьяна Буцкая, а также сенаторы."Предлагаем, чтобы в случаях, если ребенок оказывается один, приоритет при его усыновлении и решении вопросов в рамках опеки был за близкими родственниками: бабушками дедушками, дядями и тетями… Вчера разговаривал с (с вице-премьером - ред.) Татьяной Алексеевной Голиковой, мы договорились для проработки этого вопроса создать совместную рабочую группу с правительством. Со стороны Государственной Думы ее возглавит… Александр Жуков", - добавил Володин.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс

Госдума создаст рабочую группу с правительством для доработки поправок в Семейный кодекс

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума создаст рабочую группу с правительством для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Госдума создаст совместную с правительством рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей. Рабочую группу возглавит первый вице-спикер ГД Александр Жуков", - сообщил Володин в начале пленарного заседания, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Володин также напомнил, что тему поправок в семейный кодекс депутаты поднимали в ходе отчета правительства. По его словам, идет о законопроекте, который внесли депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Татьяна Буцкая, а также сенаторы.
"Предлагаем, чтобы в случаях, если ребенок оказывается один, приоритет при его усыновлении и решении вопросов в рамках опеки был за близкими родственниками: бабушками дедушками, дядями и тетями… Вчера разговаривал с (с вице-премьером - ред.) Татьяной Алексеевной Голиковой, мы договорились для проработки этого вопроса создать совместную рабочую группу с правительством. Со стороны Государственной Думы ее возглавит… Александр Жуков", - добавил Володин.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Источник: ГД отложила проект о запрете усыновления в недружественные страны
13 марта, 18:17
 
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