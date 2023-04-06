https://ria.ru/20230406/gershkovich-1863437460.html

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест - РИА Новости, 06.04.2023

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на его арест по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:39

2023-04-06T12:39

2023-04-06T12:52

московский городской суд

россия

безопасность

сша

the wall street journal

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на его арест по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение апелляционной жалобы Гершковича назначено на 18 апреля", - сказала собеседница агентства.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230405/gershkovich-1863299040.html

https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html

https://ria.ru/20230403/gershkovich-1862744358.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московский городской суд, россия, безопасность, сша, the wall street journal