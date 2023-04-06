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Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест - РИА Новости, 06.04.2023
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12:39 06.04.2023 (обновлено: 12:52 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/gershkovich-1863437460.html
Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест
Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест - РИА Новости, 06.04.2023
Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест
Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на его арест по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:39
2023-04-06T12:52
московский городской суд
россия
безопасность
сша
the wall street journal
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на его арест по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение апелляционной жалобы Гершковича назначено на 18 апреля", - сказала собеседница агентства.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230405/gershkovich-1863299040.html
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московский городской суд, россия, безопасность, сша, the wall street journal
Московский городской суд, Россия, Безопасность, США, The Wall Street Journal
Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на его арест по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы Гершковича назначено на 18 апреля", - сказала собеседница агентства.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Захарова прокомментировала письмо мировых СМИ в защиту Гершковича
5 апреля, 18:24
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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4 апреля, 18:02
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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3 апреля, 18:50
 
Московский городской судРоссияБезопасностьСШАThe Wall Street Journal
 
 
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