https://ria.ru/20230406/germaniya-1863588451.html

В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов

В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2023

В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов

Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger осудила реакцию заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника и... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:35

2023-04-06T19:35

2023-04-06T20:15

в мире

украина

германия

андрей мельник

олаф шольц

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger осудила реакцию заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника и посла Украины Алексея Макеева на призыв немецких социал-демократов к миру.Мельник послал к черту авторов инициативы, назвав ее маразматической. Макеев же заявил, что идея о мирных переговорах на Украине — это "чистый цинизм"."Мы ни в коем случае не должны опускать руки. Очная встреча не случится сама по себе, ее нужно организовать. <…> Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным", — цитирует Куршус Welt.Она подчеркнула, что надуманные заявления украинского МИД ее раздражают.В конце прошлой недели газета Berliner Zeitung опубликовала призыв к канцлеру Олафу Шольцу. В нем говорится о необходимости способствовать мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Под обращением подписались 200 членов правящей Социал-демократической партии. Они отмечают, что большая часть немецких граждан не поддерживает нескончаемого раскручивания спирали насилия.

https://ria.ru/20230406/germaniya-1863498768.html

https://ria.ru/20230406/soglasheniya-1863390836.html

украина

германия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, германия, андрей мельник, олаф шольц