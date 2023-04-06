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В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2023
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19:35 06.04.2023 (обновлено: 20:15 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/germaniya-1863588451.html
В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов
В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2023
В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов
Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger осудила реакцию заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:35
2023-04-06T20:15
в мире
украина
германия
андрей мельник
олаф шольц
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger осудила реакцию заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника и посла Украины Алексея Макеева на призыв немецких социал-демократов к миру.Мельник послал к черту авторов инициативы, назвав ее маразматической. Макеев же заявил, что идея о мирных переговорах на Украине — это "чистый цинизм"."Мы ни в коем случае не должны опускать руки. Очная встреча не случится сама по себе, ее нужно организовать. &lt;…&gt; Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным", — цитирует Куршус Welt.Она подчеркнула, что надуманные заявления украинского МИД ее раздражают.В конце прошлой недели газета Berliner Zeitung опубликовала призыв к канцлеру Олафу Шольцу. В нем говорится о необходимости способствовать мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Под обращением подписались 200 членов правящей Социал-демократической партии. Они отмечают, что большая часть немецких граждан не поддерживает нескончаемого раскручивания спирали насилия.
https://ria.ru/20230406/germaniya-1863498768.html
https://ria.ru/20230406/soglasheniya-1863390836.html
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в мире, украина, германия, андрей мельник, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Андрей Мельник, Олаф Шольц
В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов

Глава протестантской церкви Германии Куршус резко ответила на оскорбления МИД Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger осудила реакцию заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника и посла Украины Алексея Макеева на призыв немецких социал-демократов к миру.
Мельник послал к черту авторов инициативы, назвав ее маразматической. Макеев же заявил, что идея о мирных переговорах на Украине — это "чистый цинизм".
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"Мы ни в коем случае не должны опускать руки. Очная встреча не случится сама по себе, ее нужно организовать. <…> Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным", — цитирует Куршус Welt.
Она подчеркнула, что надуманные заявления украинского МИД ее раздражают.
В конце прошлой недели газета Berliner Zeitung опубликовала призыв к канцлеру Олафу Шольцу. В нем говорится о необходимости способствовать мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Под обращением подписались 200 членов правящей Социал-демократической партии. Они отмечают, что большая часть немецких граждан не поддерживает нескончаемого раскручивания спирали насилия.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Вчера, 10:22
 
В миреУкраинаГерманияАндрей МельникОлаф Шольц
 
 
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