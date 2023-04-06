https://ria.ru/20230406/germaniya-1863588451.html
В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов
В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2023
В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов
Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger осудила реакцию заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:35
2023-04-06T19:35
2023-04-06T20:15
в мире
украина
германия
андрей мельник
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger осудила реакцию заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника и посла Украины Алексея Макеева на призыв немецких социал-демократов к миру.Мельник послал к черту авторов инициативы, назвав ее маразматической. Макеев же заявил, что идея о мирных переговорах на Украине — это "чистый цинизм"."Мы ни в коем случае не должны опускать руки. Очная встреча не случится сама по себе, ее нужно организовать. <…> Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным", — цитирует Куршус Welt.Она подчеркнула, что надуманные заявления украинского МИД ее раздражают.В конце прошлой недели газета Berliner Zeitung опубликовала призыв к канцлеру Олафу Шольцу. В нем говорится о необходимости способствовать мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Под обращением подписались 200 членов правящей Социал-демократической партии. Они отмечают, что большая часть немецких граждан не поддерживает нескончаемого раскручивания спирали насилия.
https://ria.ru/20230406/germaniya-1863498768.html
https://ria.ru/20230406/soglasheniya-1863390836.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, андрей мельник, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Андрей Мельник, Олаф Шольц
В Германии пришли в ярость из-за хамского поведения украинских дипломатов
Глава протестантской церкви Германии Куршус резко ответила на оскорбления МИД Украины