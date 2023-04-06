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"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 06.04.2023
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15:09 06.04.2023 (обновлено: 16:19 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/germaniya-1863498768.html
"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины
"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 06.04.2023
"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины
В Германии в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины, приводит слова главы МВД страны Нэнси Фезер телеканал Tagesschau. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:09
2023-04-06T16:19
в мире
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украина
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Германии в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины, приводит слова главы МВД страны Нэнси Фезер телеканал Tagesschau."Треть из более чем миллиона украинцев в стране — люди моложе 18 лет. Это видно и по криминальной статистике. В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. А в 2021 — их было только несколько сотен", — заявила министр.По ее словам, люди, бежавшие от боевых действий, привозят с собой ужасный опыт, и это может иметь долгосрочные последствия.Немцам необходимо принять меры, чтобы украинские подростки не нарушали закон, добавила глава МВД.
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины

Глава МВД Германии Фезер сообщила о росте числа преступлений среди украинских подростков

© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции в Берлине
Автомобиль полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобиль полиции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Германии в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины, приводит слова главы МВД страны Нэнси Фезер телеканал Tagesschau.
"Треть из более чем миллиона украинцев в стране — люди моложе 18 лет. Это видно и по криминальной статистике. В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. А в 2021 — их было только несколько сотен", — заявила министр.
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По ее словам, люди, бежавшие от боевых действий, привозят с собой ужасный опыт, и это может иметь долгосрочные последствия.
«
"Восемь из десяти беженцев прибывают в Германию с Украины", — уточнила Фезер.
Немцам необходимо принять меры, чтобы украинские подростки не нарушали закон, добавила глава МВД.
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