https://ria.ru/20230406/germaniya-1863498768.html

"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины

"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 06.04.2023

"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины

В Германии в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины, приводит слова главы МВД страны Нэнси Фезер телеканал Tagesschau. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:09

2023-04-06T15:09

2023-04-06T16:19

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Германии в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины, приводит слова главы МВД страны Нэнси Фезер телеканал Tagesschau."Треть из более чем миллиона украинцев в стране — люди моложе 18 лет. Это видно и по криминальной статистике. В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. А в 2021 — их было только несколько сотен", — заявила министр.По ее словам, люди, бежавшие от боевых действий, привозят с собой ужасный опыт, и это может иметь долгосрочные последствия.Немцам необходимо принять меры, чтобы украинские подростки не нарушали закон, добавила глава МВД.

https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html

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германия

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, украина