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"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины
"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 06.04.2023
"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины
В Германии в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины, приводит слова главы МВД страны Нэнси Фезер телеканал Tagesschau. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:09
2023-04-06T15:09
2023-04-06T16:19
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Германии в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины, приводит слова главы МВД страны Нэнси Фезер телеканал Tagesschau."Треть из более чем миллиона украинцев в стране — люди моложе 18 лет. Это видно и по криминальной статистике. В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. А в 2021 — их было только несколько сотен", — заявила министр.По ее словам, люди, бежавшие от боевых действий, привозят с собой ужасный опыт, и это может иметь долгосрочные последствия.Немцам необходимо принять меры, чтобы украинские подростки не нарушали закон, добавила глава МВД.
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РИА Новости
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
"Они преступники". В Германии забили тревогу из-за беженцев с Украины
Глава МВД Германии Фезер сообщила о росте числа преступлений среди украинских подростков
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
В Германии в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины, приводит слова главы МВД страны Нэнси Фезер телеканал Tagesschau
.
"Треть из более чем миллиона украинцев в стране — люди моложе 18 лет. Это видно и по криминальной статистике. В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. А в 2021 — их было только несколько сотен", — заявила министр.
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По ее словам, люди, бежавшие от боевых действий, привозят с собой ужасный опыт, и это может иметь долгосрочные последствия.
«
"Восемь из десяти беженцев прибывают в Германию с Украины", — уточнила Фезер.
Немцам необходимо принять меры, чтобы украинские подростки не нарушали закон, добавила глава МВД.
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