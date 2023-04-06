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Эксперт Минздрава рассказал о помощи больным гепатитом С - РИА Новости, 06.04.2023
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16:45 06.04.2023 (обновлено: 16:46 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/gepatit-1863530869.html
Эксперт Минздрава рассказал о помощи больным гепатитом С
Эксперт Минздрава рассказал о помощи больным гепатитом С - РИА Новости, 06.04.2023
Эксперт Минздрава рассказал о помощи больным гепатитом С
Новый приказ, устанавливающий критерии оказания медицинской помощи больным гепатитом С в стационаре, позволит более чем в 5 раз увеличить охват терапией по ОМС... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:45
2023-04-06T16:46
гепатит c
общество
россия
владимир чуланов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Новый приказ, устанавливающий критерии оказания медицинской помощи больным гепатитом С в стационаре, позволит более чем в 5 раз увеличить охват терапией по ОМС пациентов, особенно с высокими рисками жизнеугрожающих состояний, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в конце марта Минюстом был согласован проект приказа Минздрава о критериях оказания медпомощи больным с гепатитом С в стационаре, но пациенты и общественные организации просили его доработать, так как из документа следовало, что рассчитывать на лечение за счет средств ОМС могут только больные на поздних стадиях фиброза и с циррозом печени. По данным издания, Минздрав в ходе доработки данного документа принял лишь одно из 23 предложений, направленных пациентами, врачами и общественниками. "Установление критериев обеспечивает возможность более чем в 5 раз увеличить охват терапией, в особенности пациентов с высокими рисками развития жизнеугрожающих состояний", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что новые критерии касаются только стационарной помощи, в которой, как правило, нуждаются пациенты, имеющие осложнение основного заболевания или сопутствующих, при этом в полном объеме сохраняются возможности амбулаторного лечения пациентов с гепатитом С. Критерии оказания помощи больным в условиях стационара основаны на клинических рекомендациях по лечению хронического гепатита С, разработанных совместно тремя профессиональными ассоциациями, подчеркнул Чуланов. По его словам, регионы при оказании медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С вправе нормативными актами субъектов определить и утвердить маршрутизацию больных хроническим вирусным гепатитом С, в том числе отдельных категорий граждан с легкими поражениями печени.
https://ria.ru/20230216/gepatit-1852308824.html
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гепатит c, общество, россия, владимир чуланов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Гепатит C, Общество, Россия, Владимир Чуланов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
Эксперт Минздрава рассказал о помощи больным гепатитом С

Эксперт Чуланов: приказ о помощи больным гепатитом С увеличит охват пациентов терапией

© РИА Новости / Александр КряжевЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Новый приказ, устанавливающий критерии оказания медицинской помощи больным гепатитом С в стационаре, позволит более чем в 5 раз увеличить охват терапией по ОМС пациентов, особенно с высокими рисками жизнеугрожающих состояний, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в конце марта Минюстом был согласован проект приказа Минздрава о критериях оказания медпомощи больным с гепатитом С в стационаре, но пациенты и общественные организации просили его доработать, так как из документа следовало, что рассчитывать на лечение за счет средств ОМС могут только больные на поздних стадиях фиброза и с циррозом печени. По данным издания, Минздрав в ходе доработки данного документа принял лишь одно из 23 предложений, направленных пациентами, врачами и общественниками.
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"Установление критериев обеспечивает возможность более чем в 5 раз увеличить охват терапией, в особенности пациентов с высокими рисками развития жизнеугрожающих состояний", - сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что новые критерии касаются только стационарной помощи, в которой, как правило, нуждаются пациенты, имеющие осложнение основного заболевания или сопутствующих, при этом в полном объеме сохраняются возможности амбулаторного лечения пациентов с гепатитом С.
Критерии оказания помощи больным в условиях стационара основаны на клинических рекомендациях по лечению хронического гепатита С, разработанных совместно тремя профессиональными ассоциациями, подчеркнул Чуланов.
По его словам, регионы при оказании медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С вправе нормативными актами субъектов определить и утвердить маршрутизацию больных хроническим вирусным гепатитом С, в том числе отдельных категорий граждан с легкими поражениями печени.
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Гепатит CОбществоРоссияВладимир ЧулановМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - Общество
 
 
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