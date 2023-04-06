https://ria.ru/20230406/gepatit-1863530869.html

Эксперт Минздрава рассказал о помощи больным гепатитом С

Эксперт Минздрава рассказал о помощи больным гепатитом С - РИА Новости, 06.04.2023

Эксперт Минздрава рассказал о помощи больным гепатитом С

Новый приказ, устанавливающий критерии оказания медицинской помощи больным гепатитом С в стационаре, позволит более чем в 5 раз увеличить охват терапией по ОМС... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:45

2023-04-06T16:45

2023-04-06T16:46

гепатит c

общество

россия

владимир чуланов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Новый приказ, устанавливающий критерии оказания медицинской помощи больным гепатитом С в стационаре, позволит более чем в 5 раз увеличить охват терапией по ОМС пациентов, особенно с высокими рисками жизнеугрожающих состояний, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в конце марта Минюстом был согласован проект приказа Минздрава о критериях оказания медпомощи больным с гепатитом С в стационаре, но пациенты и общественные организации просили его доработать, так как из документа следовало, что рассчитывать на лечение за счет средств ОМС могут только больные на поздних стадиях фиброза и с циррозом печени. По данным издания, Минздрав в ходе доработки данного документа принял лишь одно из 23 предложений, направленных пациентами, врачами и общественниками. "Установление критериев обеспечивает возможность более чем в 5 раз увеличить охват терапией, в особенности пациентов с высокими рисками развития жизнеугрожающих состояний", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что новые критерии касаются только стационарной помощи, в которой, как правило, нуждаются пациенты, имеющие осложнение основного заболевания или сопутствующих, при этом в полном объеме сохраняются возможности амбулаторного лечения пациентов с гепатитом С. Критерии оказания помощи больным в условиях стационара основаны на клинических рекомендациях по лечению хронического гепатита С, разработанных совместно тремя профессиональными ассоциациями, подчеркнул Чуланов. По его словам, регионы при оказании медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С вправе нормативными актами субъектов определить и утвердить маршрутизацию больных хроническим вирусным гепатитом С, в том числе отдельных категорий граждан с легкими поражениями печени.

https://ria.ru/20230216/gepatit-1852308824.html

https://ria.ru/20230127/gepatit-1847984821.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

гепатит c, общество, россия, владимир чуланов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество