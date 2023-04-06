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Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 06.04.2023
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19:54 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/gaz-1863595252.html
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 06.04.2023
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 2,6%, опустившись ниже отметки в 490 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:54
2023-04-06T19:54
экономика
европа
нидерланды
в мире
природный газ
цены
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 2,6%, опустившись ниже отметки в 490 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в плюсе – у отметки 507 долларов (+0,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум торгов составил 483,2 доллара (-3,8%), максимум - 515,7 доллара (+2,7%), а цена закрытия - 489,5 доллара (-2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 502,4 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились с конца прошлого года. Так, в начале марта впервые более чем за полтора года – с конца июля 2021 года – они опускались до 450 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа на европейской бирже снижалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа. Но несмотря на снижение, газовые котировки примерно вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20230405/gaz-1863224342.html
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экономика, европа, нидерланды, в мире, природный газ, цены
Экономика, Европа, Нидерланды, В мире, Природный газ, Цены
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали на 2,6 процента до уровня ниже 500 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 2,6%, опустившись ниже отметки в 490 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в плюсе – у отметки 507 долларов (+0,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум торгов составил 483,2 доллара (-3,8%), максимум - 515,7 доллара (+2,7%), а цена закрытия - 489,5 доллара (-2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 502,4 доллара за тысячу кубометров.
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Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились с конца прошлого года. Так, в начале марта впервые более чем за полтора года – с конца июля 2021 года – они опускались до 450 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов за тысячу кубометров.
Стоимость газа на европейской бирже снижалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа. Но несмотря на снижение, газовые котировки примерно вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
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