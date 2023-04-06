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В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов - РИА Новости, 06.04.2023

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция разогнала протестующих с площади Италии в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T21:16

2023-04-06T21:16

2023-04-06T21:46

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франция

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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Полиция разогнала протестующих с площади Италии в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости.Во французской столице проходит 11-я акция против пенсионной реформы. После того, как кортеж профсоюзов дошел до финальной точки маршрута, стражи порядка начали оттеснять манифестантов при помощи дубинок, газовых шашек, шумовых гранат и слезоточивого газа.Протестующие устроили на площади большой пожар, после того как подожгли канистры с бензином. Дым поднимался на несколько метров, пока огонь не потушила бригада пожарных. По данным правоохранителей, на акции задержали 20 человек, несколько полицейских получили ранения.Префектура города сообщила, что на демонстрацию вышли более 55 тысяч человек. При этом профсоюзы насчитали 400 тысяч участников. Колонны шли маршем с эспланады около Дома инвалидов до Площади Италии и несли плакаты "Пенсию в 60 лет для всех", "80 процентов французов говорят нет пенсии в 64!", а также флаги профсоюзов.Новая протестная акция запланирована на 13 апреля.В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.В середине апреля Конституционный совет должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. В случае одобрения он вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20230404/pekar-1863004665.html

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в мире, франция, париж, элизабет борн, эммануэль макрон