https://ria.ru/20230406/finlyandiya-1863394733.html
"Это провокация". В ФРГ поставили Шольца на место из-за слов о НАТО
"Это провокация". В ФРГ поставили Шольца на место из-за слов о НАТО - РИА Новости, 06.04.2023
"Это провокация". В ФРГ поставили Шольца на место из-за слов о НАТО
Пользователи Twitter не поддержали канцлера ФРГ Олафа Шольца, опубликовавшего пост, в котором он поздравил Финляндию с вступлением в НАТО. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:37
2023-04-06T10:37
2023-04-06T10:37
финляндия
россия
германия
олаф шольц
пекка хаависто
энтони блинкен
нато
twitter
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter не поддержали канцлера ФРГ Олафа Шольца, опубликовавшего пост, в котором он поздравил Финляндию с вступлением в НАТО."Финляндия стала членом НАТО— это хорошая новость и победа для трансатлантической безопасности. С сильным другом в лице Финляндии наш оборонительный союз растет. Мы полностью поддерживаем предстоящее присоединение Швеции", - написал он.Однако комментаторы не разделили оптимизм политика."Вы не можете говорить от лица немцев", - заявил читатель."Это провокация. И ты это чертовски хорошо знаешь", - подметил второй."Почему Финляндия должна провоцировать Россию?" - задался вопросом третий."Добро пожаловать к вашим заклятым друзьям, Финляндия", - сыронизировал комментатор."Благодаря присоединению Финляндия может рассчитывать на усиление военного присутствия на своих границах. Поздравляем. Раньше в этом не было необходимости", - подвели конец в дискуссии.Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.
https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html
https://ria.ru/20230406/marin-1863354536.html
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финляндия, россия, германия, олаф шольц, пекка хаависто, энтони блинкен, нато, twitter
Финляндия, Россия, Германия, Олаф Шольц, Пекка Хаависто, Энтони Блинкен, НАТО, Twitter
"Это провокация". В ФРГ поставили Шольца на место из-за слов о НАТО
Пользователи Twitter раскритиковали канцлера ФРГ из-за слов о вступлении Финляндии в НАТО
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
не поддержали канцлера ФРГ Олафа Шольца, опубликовавшего пост, в котором он поздравил Финляндию с вступлением в НАТО.
"Финляндия стала членом НАТО— это хорошая новость и победа для трансатлантической безопасности. С сильным другом в лице Финляндии наш оборонительный союз растет. Мы полностью поддерживаем предстоящее присоединение Швеции", - написал он.
Однако комментаторы не разделили оптимизм политика.
"Вы не можете говорить от лица немцев", - заявил читатель.
"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО
"Это провокация. И ты это чертовски хорошо знаешь", - подметил второй.
"Почему Финляндия должна провоцировать Россию?" - задался вопросом третий.
"Добро пожаловать к вашим заклятым друзьям, Финляндия", - сыронизировал комментатор.
"Благодаря присоединению Финляндия может рассчитывать на усиление военного присутствия на своих границах. Поздравляем. Раньше в этом не было необходимости", - подвели конец в дискуссии.
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто
во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.
Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.
Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России