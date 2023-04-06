https://ria.ru/20230406/finlyandiya-1863394733.html

"Это провокация". В ФРГ поставили Шольца на место из-за слов о НАТО

"Это провокация". В ФРГ поставили Шольца на место из-за слов о НАТО - РИА Новости, 06.04.2023

"Это провокация". В ФРГ поставили Шольца на место из-за слов о НАТО

Пользователи Twitter не поддержали канцлера ФРГ Олафа Шольца, опубликовавшего пост, в котором он поздравил Финляндию с вступлением в НАТО. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:37

2023-04-06T10:37

2023-04-06T10:37

финляндия

россия

германия

олаф шольц

пекка хаависто

энтони блинкен

нато

twitter

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter не поддержали канцлера ФРГ Олафа Шольца, опубликовавшего пост, в котором он поздравил Финляндию с вступлением в НАТО."Финляндия стала членом НАТО— это хорошая новость и победа для трансатлантической безопасности. С сильным другом в лице Финляндии наш оборонительный союз растет. Мы полностью поддерживаем предстоящее присоединение Швеции", - написал он.Однако комментаторы не разделили оптимизм политика."Вы не можете говорить от лица немцев", - заявил читатель."Это провокация. И ты это чертовски хорошо знаешь", - подметил второй."Почему Финляндия должна провоцировать Россию?" - задался вопросом третий."Добро пожаловать к вашим заклятым друзьям, Финляндия", - сыронизировал комментатор."Благодаря присоединению Финляндия может рассчитывать на усиление военного присутствия на своих границах. Поздравляем. Раньше в этом не было необходимости", - подвели конец в дискуссии.Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.

https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html

https://ria.ru/20230406/marin-1863354536.html

https://ria.ru/20230405/nato-1863162915.html

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финляндия, россия, германия, олаф шольц, пекка хаависто, энтони блинкен, нато, twitter