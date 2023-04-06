https://ria.ru/20230406/festival-1863357083.html
В России пройдет всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года
В России пройдет всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года - РИА Новости, 06.04.2023
В России пройдет всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T01:44
2023-04-06T01:44
2023-04-06T02:13
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю: 1.Провести в феврале-марте 2024 года в РФ Всемирный фестиваль молодежи", - говорится в документе. Также постановляется утвердить положение об Организационном комитете по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи, его состав и состав его президиума. Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. В документе указано, что Организационный комитет по подготовке и проведению всемирного фестиваля молодежи образован в целях обеспечения координации деятельности и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации мероприятий по подготовке и проведению фестиваля, а также в решении иных связанных с этим задач.
https://ria.ru/20230405/festival-1863338323.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В России пройдет всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года
Президент России Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю: 1.Провести в феврале-марте 2024 года в РФ Всемирный фестиваль молодежи", - говорится в документе.
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Также постановляется утвердить положение об Организационном комитете по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи, его состав и состав его президиума.
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"Правительству РФ в 3-месячный срок: а) разработать и осуществить при участии федеральных органов исполнительной власти меры, направленные на подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи(далее - Фестиваль); б)оказать содействие в освещении в государственных средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля; в) определить источники финансового обеспечения мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля", - добавляется в документе.
Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
В документе указано, что Организационный комитет по подготовке и проведению всемирного фестиваля молодежи образован в целях обеспечения координации деятельности и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации мероприятий по подготовке и проведению фестиваля, а также в решении иных связанных с этим задач.
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