https://ria.ru/20230406/festival-1863357083.html

В России пройдет всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года

В России пройдет всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года - РИА Новости, 06.04.2023

В России пройдет всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T01:44

2023-04-06T01:44

2023-04-06T02:13

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю: 1.Провести в феврале-марте 2024 года в РФ Всемирный фестиваль молодежи", - говорится в документе. Также постановляется утвердить положение об Организационном комитете по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи, его состав и состав его президиума. Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. В документе указано, что Организационный комитет по подготовке и проведению всемирного фестиваля молодежи образован в целях обеспечения координации деятельности и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации мероприятий по подготовке и проведению фестиваля, а также в решении иных связанных с этим задач.

https://ria.ru/20230405/festival-1863338323.html

https://ria.ru/20230323/vkontakte-1860084347.html

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россия, владимир путин, общество