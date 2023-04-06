https://ria.ru/20230406/evropa-1862680763.html

Неожиданное решение. На кого Европа повесит все свои долги

Неожиданное решение. На кого Европа повесит все свои долги - РИА Новости, 06.04.2023

Неожиданное решение. На кого Европа повесит все свои долги

Международный валютный фонд опасается долгового кризиса в ЕС и предлагает объединить суверенные обязательства в общий заем, выпустив безрисковые облигации на... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:00

2023-04-06T08:00

2023-04-06T08:02

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд опасается долгового кризиса в ЕС и предлагает объединить суверенные обязательства в общий заем, выпустив безрисковые облигации на сумму порядка 15 процентов ВВП еврозоны. Контролировать их будет наднациональная структура — Европейское агентство по управлению долгом. Кому и как придется расплачиваться — в материале РИА Новости.Идея из прошлогоНесмотря на заявления о нерушимом единстве, ЕС — это конгломерат стран с разными экономиками, бюджетами и одной валютой. Право эмиссии есть у ЕЦБ, но тратить и занимать деньги может каждое государство. Пандемия, скачок цен на энергоносители, нарушение логистики обернулись колоссальными расходам. В итоге совокупный долг к концу 2022-го приблизился к 100 процентов ВВП. В частности, в Италии — более 150 процентов, в Испании и Франции — свыше 110. А Маастрихтский договор предусматривает максимум 60 процентов.Может дойти до и до дефолта. Руководство ЕС намерено избежать такого сценария "любой ценой". Эксперты МВФ считают, что объединенная долговая система повысит устойчивость экономики и сократит обязательства Франции, Италии, Испании, Финляндии и Бельгии до 26 процентов ВВП.Авторы этой идеи признаются, что воспользовались опытом США. В конце XVIII века там долги отдельных штатов превратили в общие федеральные. Расчет на снижение стоимости обслуживания обязательств и их перераспределение.Долг платежом красенОднако кто и сколько будет платить — непонятно. Страны с небольшими долгами могут получить дополнительную финансовую нагрузку. Раньше роль безрисковых бондов выполняли немецкие облигации, надежные за счет развитого производства в Германии. Но сейчас предприятия закрываются по всей Европе, и ситуация совсем другая.В ЕС проблемы с банковским сектором, средств не хватает. По мнению МВФ, централизованная ответственность успокоит инвесторов, но финансисты в этом не уверены.Эксперты напоминают: облигации государственного займа сами по себе безопасный, консервативный инструмент. Доход с них направляют на основные расходы: аренду офисов, зарплату сотрудников. Бонусы зарабатывают рисковыми инструментами —акциями. Даже в случае неудачных вложений стабильность обеспечивает портфель облигаций. Теперь евробонды в этом качестве не привлекательны.Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объясняет, что в период повышения ставок не стоит покупать долгосрочные бумаги — велика вероятность потерять деньги. "Надежнее просто депозит, лучше всего с возможностью вывести средства в любой момент. Процент ниже, зато вы гарантированно ничего не потеряете, а облигации стоят ровно столько, сколько за них отдаст рынок. Это рискованно", — говорит он.Кроме того, инвесторов, особенно из Азии и с Востока, может отпугнуть российский прецедент. Вкладывать средства в Европу под угрозой ареста не захотят ни китайцы, ни арабы. Учитывая давление США на партнеров, недоверие вполне оправдано. "Конечно, есть вариант заставить покупать, но практика показывает: все, что не по законам рынка, заканчивается крахом", — отмечает Разуваев.Опасения ЕСЕще в ноябре агентство Bloomberg обратило внимание на огромный долг и крайне неустойчивое положение ЕС. Властям советовали подготовить механизм суверенного банкротства — передачи государственных обязательств частным кредиторам, чтобы защитить налогоплательщиков.Экономисты предупреждают: за банковским кризисом последует долговой. МВФ пытается поддержать проблемные государства, такие как Португалия, Греция и Италия. Но план может не сработать. "Конечно, чиновники Евросоюза не признают схему ненадежной. Но ценные бумаги США обеспечивают США, России — Россия, а какая страна ответит за облигации ЕС? Чьи это долги?" — рассуждает Разуваев.По мнению экспертов, в ЕС не думают о долгосрочной перспективе, а лишь пытаются выжить. В результате госдолги продолжат накапливаться — ведь все равно их повесят на Европейское агентство. И возникнет финансовая пирамида.Экономист Леонид Хазанов полагает, что Европейское агентство по управлению долгом не преодолеет кризис. Пострадают прежде всего небольшие государства со слабыми экономиками, их дефолты вызовут лавину неплатежей по всему ЕС. Также под удар попадет Германия, сохранившая хотя бы часть реального сектора. Перераспределенные обязательства отяготят и без того непростую ситуацию, ускорят закрытие и перевод за океан производственных предприятий.

https://ria.ru/20230402/banki-1861551522.html

https://ria.ru/20230326/ssha-1860412299.html

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экономика, сша, европа, италия, евросоюз, мвф, ецб