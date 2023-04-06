https://ria.ru/20230406/ekonomika-1863519024.html

В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет

В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет - РИА Новости, 06.04.2023

В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет

Международный валютный фонд ожидает, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне 3%, это самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года, РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:16

2023-04-06T16:16

2023-04-06T16:16

экономика

банкротство silicon valley bank

кристалина георгиева

мвф

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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Международный валютный фонд ожидает, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне 3%, это самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. Низкие темпы роста будут, по словам Георгиевой, мешать сокращать бедность, "залечивать экономические шрамы коронавирусного кризиса", и обеспечивать "новые и лучшие возможности для всех".

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, банкротство silicon valley bank, кристалина георгиева, мвф