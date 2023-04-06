https://ria.ru/20230406/ekonomika-1863519024.html
В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет
В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет - РИА Новости, 06.04.2023
В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет
Международный валютный фонд ожидает, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне 3%, это самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года, РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:16
2023-04-06T16:16
2023-04-06T16:16
экономика
банкротство silicon valley bank
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Международный валютный фонд ожидает, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне 3%, это самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. Низкие темпы роста будут, по словам Георгиевой, мешать сокращать бедность, "залечивать экономические шрамы коронавирусного кризиса", и обеспечивать "новые и лучшие возможности для всех".
https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, банкротство silicon valley bank, кристалина георгиева, мвф
Экономика, Банкротство Silicon Valley Bank, Кристалина Георгиева, МВФ
В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет
МВФ: рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне трех процентов