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ВС России ведут артиллерийские дуэли на берегу Каховского водохранилища - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 06.04.2023 (обновлено: 08:55 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/dueli-1863363214.html
ВС России ведут артиллерийские дуэли на берегу Каховского водохранилища
ВС России ведут артиллерийские дуэли на берегу Каховского водохранилища - РИА Новости, 06.04.2023
ВС России ведут артиллерийские дуэли на берегу Каховского водохранилища
Артиллерия Вооруженных сил России ведет дуэли с украинскими боевиками на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:15
2023-04-06T08:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 апр - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России ведет дуэли с украинскими боевиками на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. По его словам, в ясную погоду практически каждый день применяются БПЛА. "Сбиваем примерно два в неделю", - добавил он.
россия
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"Противник использует тактику кочующих орудий": военкор об артдуэлях на берегу Днепра
Российская артиллерия ведет дуэли с украинскими боевиками на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВС России ведут артиллерийские дуэли на берегу Каховского водохранилища

Российская артиллерия ведет дуэли с боевиками ВСУ на берегу Каховского водохранилища

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 апр - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России ведет дуэли с украинскими боевиками на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ.
«
"Обстановка - стабильная, ведутся артиллерийские обстрелы с противоположного берега (Днепра - ред.). Также, соответственно, с этого берега ведутся обстрелы туда. В основном минометы, "Грады"..." - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в ясную погоду практически каждый день применяются БПЛА. "Сбиваем примерно два в неделю", - добавил он.
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