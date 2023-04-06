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ВС России ведут артиллерийские дуэли на берегу Каховского водохранилища

ВС России ведут артиллерийские дуэли на берегу Каховского водохранилища - РИА Новости, 06.04.2023

ВС России ведут артиллерийские дуэли на берегу Каховского водохранилища

Артиллерия Вооруженных сил России ведет дуэли с украинскими боевиками на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T05:15

2023-04-06T05:15

2023-04-06T08:55

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 апр - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России ведет дуэли с украинскими боевиками на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. По его словам, в ясную погоду практически каждый день применяются БПЛА. "Сбиваем примерно два в неделю", - добавил он.

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"Противник использует тактику кочующих орудий": военкор об артдуэлях на берегу Днепра Российская артиллерия ведет дуэли с украинскими боевиками на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ 2023-04-06T05:15 true PT2M27S

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область