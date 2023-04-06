https://ria.ru/20230406/drony-1863418779.html

"Царские волки" завершают работу над аналогом напечатанных украинских БПЛА

"Царские волки" завершают работу над аналогом напечатанных украинских БПЛА - РИА Новости, 06.04.2023

"Царские волки" завершают работу над аналогом напечатанных украинских БПЛА

Работающая в зоне спецоперации российская военно-техническая группа "Царские волки" завершает разработку аналога напечатанных на 3D-принтере украинских... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:48

2023-04-06T11:48

2023-04-06T11:48

специальная военная операция на украине

технологии

украина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работающая в зоне спецоперации российская военно-техническая группа "Царские волки" завершает разработку аналога напечатанных на 3D-принтере украинских дронов-бомбардировщиков и планирует до конца весны начать их испытания в реальном бою, сообщил РИА Новости представитель группы. "Нами были захвачены украинские дроны-"бомберы", способные нести по три противотанковых авиабомбы массой по 2,8 килограмма. Мы изучили их устройство. Планируем до конца весны представить улучшенный аналог этих беспилотников для нанесения ударов по украинской бронетехнике", - рассказал военнослужащий. По словам представителя группы, по большей части захваченные украинские дроны напечатаны на 3D-принтере и являются дешевым, но эффективным решением, но российской стороне уже есть что этому противопоставить. Представитель добавил, что российские Вооруженные силы справляются с подобными решениями из-за созданной системы прикрытия войск зенитными комплексами различных типов. "Так как в свою очередь войска Украины имеют на сегодняшний день только очаговую ПВО, то против них их собственная разработка должна работать хорошо", - отметил он.

https://ria.ru/20230405/dron-1863068118.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии, украина