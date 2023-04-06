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"Царские волки" завершают работу над аналогом напечатанных украинских БПЛА - РИА Новости, 06.04.2023
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11:48 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/drony-1863418779.html
"Царские волки" завершают работу над аналогом напечатанных украинских БПЛА
"Царские волки" завершают работу над аналогом напечатанных украинских БПЛА - РИА Новости, 06.04.2023
"Царские волки" завершают работу над аналогом напечатанных украинских БПЛА
Работающая в зоне спецоперации российская военно-техническая группа "Царские волки" завершает разработку аналога напечатанных на 3D-принтере украинских... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:48
2023-04-06T11:48
специальная военная операция на украине
технологии
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работающая в зоне спецоперации российская военно-техническая группа "Царские волки" завершает разработку аналога напечатанных на 3D-принтере украинских дронов-бомбардировщиков и планирует до конца весны начать их испытания в реальном бою, сообщил РИА Новости представитель группы. "Нами были захвачены украинские дроны-"бомберы", способные нести по три противотанковых авиабомбы массой по 2,8 килограмма. Мы изучили их устройство. Планируем до конца весны представить улучшенный аналог этих беспилотников для нанесения ударов по украинской бронетехнике", - рассказал военнослужащий. По словам представителя группы, по большей части захваченные украинские дроны напечатаны на 3D-принтере и являются дешевым, но эффективным решением, но российской стороне уже есть что этому противопоставить. Представитель добавил, что российские Вооруженные силы справляются с подобными решениями из-за созданной системы прикрытия войск зенитными комплексами различных типов. "Так как в свою очередь войска Украины имеют на сегодняшний день только очаговую ПВО, то против них их собственная разработка должна работать хорошо", - отметил он.
https://ria.ru/20230405/dron-1863068118.html
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технологии, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина
"Царские волки" завершают работу над аналогом напечатанных украинских БПЛА

"Царские волки" завершают работу над аналогом напечатанных на 3D-принтере украинских БПЛА

© iStock.com / Mike CassidyБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© iStock.com / Mike Cassidy
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работающая в зоне спецоперации российская военно-техническая группа "Царские волки" завершает разработку аналога напечатанных на 3D-принтере украинских дронов-бомбардировщиков и планирует до конца весны начать их испытания в реальном бою, сообщил РИА Новости представитель группы.
"Нами были захвачены украинские дроны-"бомберы", способные нести по три противотанковых авиабомбы массой по 2,8 килограмма. Мы изучили их устройство. Планируем до конца весны представить улучшенный аналог этих беспилотников для нанесения ударов по украинской бронетехнике", - рассказал военнослужащий.
По словам представителя группы, по большей части захваченные украинские дроны напечатаны на 3D-принтере и являются дешевым, но эффективным решением, но российской стороне уже есть что этому противопоставить.
Представитель добавил, что российские Вооруженные силы справляются с подобными решениями из-за созданной системы прикрытия войск зенитными комплексами различных типов.
"Так как в свою очередь войска Украины имеют на сегодняшний день только очаговую ПВО, то против них их собственная разработка должна работать хорошо", - отметил он.
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