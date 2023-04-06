https://ria.ru/20230406/dron-1863513955.html

На окраине Подольска упал беспилотник

На окраине Подольска упал беспилотник - РИА Новости, 06.04.2023

На окраине Подольска упал беспилотник

Силовики выясняют, кому принадлежит беспилотник, найденный на окраине подмосковного Подольска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:02

2023-04-06T16:02

2023-04-06T16:36

подольск

происшествия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Силовики выясняют, кому принадлежит беспилотник, найденный на окраине подмосковного Подольска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Упал без последствий на окраине Подольска", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дрон был без боеприпаса.

https://ria.ru/20230403/bespilotnik-1862779566.html

подольск

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подольск, происшествия