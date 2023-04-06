https://ria.ru/20230406/draki-1863568530.html

В Москве арестовали главаря выходцев из Средней Азии, избивавших подростков

В Москве арестовали главаря выходцев из Средней Азии, избивавших подростков - РИА Новости, 06.04.2023

В Москве арестовали главаря выходцев из Средней Азии, избивавших подростков

Суд арестовал главаря группы выходцев из Средней Азии, которые "дерзко и агрессивно" избивали подростков на улицах Москвы, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:32

2023-04-06T18:32

2023-04-06T18:33

происшествия

москва

россия

средняя азия

мигранты

подростки

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Суд арестовал главаря группы выходцев из Средней Азии, которые "дерзко и агрессивно" избивали подростков на улицах Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее ведомство сообщило, что в Москве задержан организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради "демонстрации вседозволенности". По данным следствия, в 2022-2023 годах банда мигрантов планировала драки, вовлекая в них детей, и беспричинно избивала молодых людей в общественных местах. Все это хулиганы снимали и публиковали в соцсетях, демонстрируя тем самым "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность". Позднее на видео, опубликованном Следственным комитетом, задержанный признался в пяти устроенных им потасовках. "С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении организатора массовых драк, совершенных на территории Москвы, меру пресечения в виде заключения под стражу. Двадцатилетнему мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, организованной группой). Вину он признал частично", - говорится в сообщении. По версии обвинения, 21 октября 2022 года он с подельниками, действуя дерзко и агрессивно, напал в ночном клубе на подростка 2006 года рождения, после чего в Нагорном проезде они избили еще одного несовершеннолетнего. Также, 10 февраля на Каширском шоссе выходцы из Средней Азии избили двух человек, в том числе несовершеннолетнего. Аналогичное преступление, как отмечает прокуратура, они совершили 11 февраля на улице Маросейка, где напали на подростка 2005 года рождения. "Пятерым его соучастникам 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения также предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Расследование контролируется прокуратурой Москвы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230406/shkolnik-1863544849.html

https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863107632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, средняя азия, мигранты, подростки