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В Москве арестовали главаря выходцев из Средней Азии, избивавших подростков - РИА Новости, 06.04.2023
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18:32 06.04.2023 (обновлено: 18:33 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/draki-1863568530.html
В Москве арестовали главаря выходцев из Средней Азии, избивавших подростков
В Москве арестовали главаря выходцев из Средней Азии, избивавших подростков - РИА Новости, 06.04.2023
В Москве арестовали главаря выходцев из Средней Азии, избивавших подростков
Суд арестовал главаря группы выходцев из Средней Азии, которые "дерзко и агрессивно" избивали подростков на улицах Москвы, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:32
2023-04-06T18:33
происшествия
москва
россия
средняя азия
мигранты
подростки
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Суд арестовал главаря группы выходцев из Средней Азии, которые "дерзко и агрессивно" избивали подростков на улицах Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее ведомство сообщило, что в Москве задержан организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради "демонстрации вседозволенности". По данным следствия, в 2022-2023 годах банда мигрантов планировала драки, вовлекая в них детей, и беспричинно избивала молодых людей в общественных местах. Все это хулиганы снимали и публиковали в соцсетях, демонстрируя тем самым "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность". Позднее на видео, опубликованном Следственным комитетом, задержанный признался в пяти устроенных им потасовках. "С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении организатора массовых драк, совершенных на территории Москвы, меру пресечения в виде заключения под стражу. Двадцатилетнему мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, организованной группой). Вину он признал частично", - говорится в сообщении. По версии обвинения, 21 октября 2022 года он с подельниками, действуя дерзко и агрессивно, напал в ночном клубе на подростка 2006 года рождения, после чего в Нагорном проезде они избили еще одного несовершеннолетнего. Также, 10 февраля на Каширском шоссе выходцы из Средней Азии избили двух человек, в том числе несовершеннолетнего. Аналогичное преступление, как отмечает прокуратура, они совершили 11 февраля на улице Маросейка, где напали на подростка 2005 года рождения. "Пятерым его соучастникам 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения также предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Расследование контролируется прокуратурой Москвы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230406/shkolnik-1863544849.html
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происшествия, москва, россия, средняя азия, мигранты, подростки
Происшествия, Москва, Россия, Средняя Азия, Мигранты, Подростки
В Москве арестовали главаря выходцев из Средней Азии, избивавших подростков

Суд арестовал главаря выходцев из Средней Азии, избивавших подростков на улицах Москвы

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Суд арестовал главаря группы выходцев из Средней Азии, которые "дерзко и агрессивно" избивали подростков на улицах Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее ведомство сообщило, что в Москве задержан организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради "демонстрации вседозволенности". По данным следствия, в 2022-2023 годах банда мигрантов планировала драки, вовлекая в них детей, и беспричинно избивала молодых людей в общественных местах. Все это хулиганы снимали и публиковали в соцсетях, демонстрируя тем самым "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность".
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Позднее на видео, опубликованном Следственным комитетом, задержанный признался в пяти устроенных им потасовках.
"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении организатора массовых драк, совершенных на территории Москвы, меру пресечения в виде заключения под стражу. Двадцатилетнему мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, организованной группой). Вину он признал частично", - говорится в сообщении.
По версии обвинения, 21 октября 2022 года он с подельниками, действуя дерзко и агрессивно, напал в ночном клубе на подростка 2006 года рождения, после чего в Нагорном проезде они избили еще одного несовершеннолетнего. Также, 10 февраля на Каширском шоссе выходцы из Средней Азии избили двух человек, в том числе несовершеннолетнего. Аналогичное преступление, как отмечает прокуратура, они совершили 11 февраля на улице Маросейка, где напали на подростка 2005 года рождения.
"Пятерым его соучастникам 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения также предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Расследование контролируется прокуратурой Москвы", - добавляется в сообщении.
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