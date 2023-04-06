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Подмосковные приемные семьи детей из Херсона и Запорожья получат допвыплаты

Подмосковные приемные семьи детей из Херсона и Запорожья получат допвыплаты - РИА Новости, 06.04.2023

Подмосковные приемные семьи детей из Херсона и Запорожья получат допвыплаты

Проживающие в Московской области приемные родители, которые взяли на попечение детей-сирот, вынужденно покинувших территорию Херсонской и Запорожской областей,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:10

2023-04-06T13:10

2023-04-06T13:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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херсон

приемные семьи

спецоперация

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Проживающие в Московской области приемные родители, которые взяли на попечение детей-сирот, вынужденно покинувших территорию Херсонской и Запорожской областей, получат ежемесячные денежные выплаты, соответствующий закон приняла Мособлдума в четверг."Очень важный законопроект. Закон принят", - сказал на заседании Мособлдумы ее спикер Игорь Брынцалов.За воспитание ребенка в возрасте старше трех лет, отнесенного к I-II группам здоровья полагается 5,394 тысячи рублей, за воспитание ребенка в возрасте до трех лет, отнесенного к I-II группам здоровья, будет выплачиваться 8,395 тысячи рублей, за воспитание ребенка, отнесенного к III-V группам здоровья будет выплачиваться 19,14 тысячи рублей.Финансовое обеспечение выплат будет осуществляться за счет средств, предусмотренных министерству социального развития региона на реализацию областной госпрограммы "Социальная защита населения Московской области" на 2023-2027 годы.Ранее в Подмосковье была установлена ежемесячная выплата для приемных родителей, если они взяли на воспитание ребенка, вынужденно покинувшего территорию Украины, ЛНР, ДНР после 19 февраля 2022 года.Все приемные семьи также получают из бюджета Московской области ежемесячные и ежегодные пособия, компенсацию расходов на проезд, стипендии губернатора. Эти выплаты не изменятся и выплачиваются на всех сирот, воспитывающихся в приемных семьях.Кроме этого, приемным родителям полагается вознаграждение за воспитание ребенка, которое можно расходовать по личному усмотрению, и ежегодная компенсация стоимости путевок или материальная помощь.

https://ria.ru/20230403/semi-1862747921.html

московская область (подмосковье)

запорожье

херсон

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), запорожье, игорь брынцалов, московская областная дума, херсон, приемные семьи, спецоперация, сво, эвакуация жителей днр и лнр в россию