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В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций
В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций - РИА Новости, 06.04.2023
В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций
Двенадцать трансформаторных подстанций обесточены в тыловом Калининском районе Донецка из-за обстрела с применением РСЗО, сообщил мэр Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:51
2023-04-06T17:51
2023-04-06T17:53
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Двенадцать трансформаторных подстанций обесточены в тыловом Калининском районе Донецка из-за обстрела с применением РСЗО, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Ранее в Донецке сообщили, что украинские войска обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО, выпустив четыре ракеты.Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, происшествия, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донбасс, Донецкая Народная Республика
В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций
Мэр Кулемзин: 12 подстанций обесточены в Калининском районе Донецка после обстрела ВСУ