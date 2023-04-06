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В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:51 06.04.2023 (обновлено: 17:53 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/donetsk-1863552318.html
В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций
В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций - РИА Новости, 06.04.2023
В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций
Двенадцать трансформаторных подстанций обесточены в тыловом Калининском районе Донецка из-за обстрела с применением РСЗО, сообщил мэр Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:51
2023-04-06T17:53
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Двенадцать трансформаторных подстанций обесточены в тыловом Калининском районе Донецка из-за обстрела с применением РСЗО, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Ранее в Донецке сообщили, что украинские войска обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО, выпустив четыре ракеты.Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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донецк, происшествия, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донбасс, Донецкая Народная Республика
В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций

Мэр Кулемзин: 12 подстанций обесточены в Калининском районе Донецка после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Двенадцать трансформаторных подстанций обесточены в тыловом Калининском районе Донецка из-за обстрела с применением РСЗО, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее в Донецке сообщили, что украинские войска обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО, выпустив четыре ракеты.
«

"По сообщению СЦКК, в 16.50 в направлении Калининского и Буденновского районов Донецка украинскими фашистами выпущено четыре ракеты из РСЗО... В результате автоматического отключения в Калининском районе обесточено 12 трансформаторных подстанций", - написал Кулемзин.

Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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