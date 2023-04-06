https://ria.ru/20230406/donetsk-1863552318.html

В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций

В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций - РИА Новости, 06.04.2023

В Донецке после обстрела из РСЗО обесточены 12 трансформаторных подстанций

Двенадцать трансформаторных подстанций обесточены в тыловом Калининском районе Донецка из-за обстрела с применением РСЗО, сообщил мэр Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:51

2023-04-06T17:51

2023-04-06T17:53

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Двенадцать трансформаторных подстанций обесточены в тыловом Калининском районе Донецка из-за обстрела с применением РСЗО, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Ранее в Донецке сообщили, что украинские войска обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО, выпустив четыре ракеты.Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, происшествия, донбасс, донецкая народная республика