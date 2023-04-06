https://ria.ru/20230406/dollar-1863361841.html

Россияне ожидают рост доллара до 83,6 рублей

Россияне ожидают рост доллара до 83,6 рублей - РИА Новости, 06.04.2023

Россияне ожидают рост доллара до 83,6 рублей

Россияне ожидают рост к 1 мая курса доллара до 83,6 рубля, а евро – до 91,1 рубля, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T04:21

2023-04-06T04:21

2023-04-06T04:24

экономика

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россияне ожидают рост к 1 мая курса доллара до 83,6 рубля, а евро – до 91,1 рубля, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "К 1 мая россияне прогнозируют рост валютных курсов... 83,61 рубля за доллар и 91,12 рубля за евро", - выяснили специалисты, опросив 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. За динамикой курса доллара следят 22% россиян, евро - 20%. За полгода уровень интереса к американской валюте не изменился, к евро - чуть вырос, говорится в исследовании. Кроме того, согласно нему, мужчины больше женщин интересуются изменениями на валютной бирже. Россияне в возрасте до 34 лет чаще остальных отслеживают динамику курсов американской и европейской валют. Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц больше интересуются долларом. В ходе среды доллар и евро обновили максимум с апреля прошлого года: 79,72 рубля за американскую валюту и 87,40 рубля за европейскую. Согласно исследованию, проведенному РИА Новости, половина опрошенных экспертов ожидают по итогам апреля роста доллара до 80 рублей с 77,6 рубля на конец марта. Между тем, оставшиеся эксперты не исключают снижения курса в диапазон 75-77 рублей за доллар или даже его сползания к 73 рублям.

https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html

https://ria.ru/20230328/ssha-1861356163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия