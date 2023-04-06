Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о восьми фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустили 34 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Горловка, Донецк, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одной женщины во Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.