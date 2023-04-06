https://ria.ru/20230406/dnr-1863353895.html

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 06.04.2023

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:26

2023-04-06T00:26

2023-04-06T00:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

россия

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Горловка, Донецк, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одной женщины во Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.

https://ria.ru/20230405/zrk-1863347269.html

донецкая народная республика

украина

россия

горловка

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происшествия, донецкая народная республика, украина, россия, горловка, сцкк