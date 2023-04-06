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Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 06.04.2023 (обновлено: 00:29 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/dnr-1863353895.html
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 06.04.2023
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:26
2023-04-06T00:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
россия
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Горловка, Донецк, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одной женщины во Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20230405/zrk-1863347269.html
донецкая народная республика
украина
россия
горловка
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происшествия, донецкая народная республика, украина, россия, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о восьми фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустили 34 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Горловка, Донецк, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одной женщины во Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияГорловкаСЦКК
 
 
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