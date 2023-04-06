https://ria.ru/20230406/dnk-1863392075.html

В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации

В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации - РИА Новости, 06.04.2023

В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации

Совет по правам человека предложил создать банк данных ДНК участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале совета по итогам вчерашнего... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:25

2023-04-06T10:25

2023-04-06T11:26

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Совет по правам человека предложил создать банк данных ДНК участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале совета по итогам вчерашнего заседания. Она также рассказала, что группа вместе с Минздравом и Минобороны занимается вопросасми размещения бойцов в госпиталях с учетом места жительства их родственников, прорабатывает проблемы, связанные с соцпаспортами семей участников СВО и финансовой поддержкой родственников бойцов, пропавших без вести.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч)