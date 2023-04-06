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В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации
В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации - РИА Новости, 06.04.2023
В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации
Совет по правам человека предложил создать банк данных ДНК участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале совета по итогам вчерашнего... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:25
2023-04-06T10:25
2023-04-06T11:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Совет по правам человека предложил создать банк данных ДНК участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале совета по итогам вчерашнего заседания. Она также рассказала, что группа вместе с Минздравом и Минобороны занимается вопросасми размещения бойцов в госпиталях с учетом места жительства их родственников, прорабатывает проблемы, связанные с соцпаспортами семей участников СВО и финансовой поддержкой родственников бойцов, пропавших без вести.
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации
Глава рабочей группы СПЧ Белехова призвала создать банк данных ДНК участников спецоперации