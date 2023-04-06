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В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 06.04.2023 (обновлено: 11:26 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/dnk-1863392075.html
В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации
В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации - РИА Новости, 06.04.2023
В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации
Совет по правам человека предложил создать банк данных ДНК участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале совета по итогам вчерашнего... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:25
2023-04-06T11:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Совет по правам человека предложил создать банк данных ДНК участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале совета по итогам вчерашнего заседания. Она также рассказала, что группа вместе с Минздравом и Минобороны занимается вопросасми размещения бойцов в госпиталях с учетом места жительства их родственников, прорабатывает проблемы, связанные с соцпаспортами семей участников СВО и финансовой поддержкой родственников бойцов, пропавших без вести.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В России может появиться банк данных ДНК участников спецоперации

Глава рабочей группы СПЧ Белехова призвала создать банк данных ДНК участников спецоперации

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Совет по правам человека предложил создать банк данных ДНК участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале совета по итогам вчерашнего заседания.
«

"Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен. Надо, чтобы служба по забору и транспортировке была готова", — сказала руководитель рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова.

Она также рассказала, что группа вместе с Минздравом и Минобороны занимается вопросасми размещения бойцов в госпиталях с учетом места жительства их родственников, прорабатывает проблемы, связанные с соцпаспортами семей участников СВО и финансовой поддержкой родственников бойцов, пропавших без вести.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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