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В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 06.04.2023 (обновлено: 13:26 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/diversanty-1863433329.html
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов - РИА Новости, 06.04.2023
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов
В Брянской области пограничники пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:25
2023-04-06T13:26
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Брянской области пограничники пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.По словам Богомаза, российские военные вместе с пограничниками нанесли противнику огневое поражение.В начале марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района, в села Любечане и Сушаны. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик.Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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россия
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происшествия, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянская область
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Губернатор Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться в Брянскую область

© РИА Новости / Виктор АнтонюкРоссийские спецназовцы
Российские спецназовцы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Российские спецназовцы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Брянской области пограничники пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
«

"Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", — написал он.

По словам Богомаза, российские военные вместе с пограничниками нанесли противнику огневое поражение.
В начале марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района, в села Любечане и Сушаны. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик.
Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянская область
 
 
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