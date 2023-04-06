https://ria.ru/20230406/diversanty-1863433329.html

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов - РИА Новости, 06.04.2023

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

В Брянской области пограничники пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:25

2023-04-06T12:25

2023-04-06T13:26

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

брянская область

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Брянской области пограничники пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.По словам Богомаза, российские военные вместе с пограничниками нанесли противнику огневое поражение.В начале марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района, в села Любечане и Сушаны. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик.Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230405/kiev-1863281196.html

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, брянская область