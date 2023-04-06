https://ria.ru/20230406/dilemma-1863443073.html

У Зеленского дилемма "победить или умереть", считает эксперт

У Зеленского дилемма "победить или умереть", считает эксперт - РИА Новости, 06.04.2023

У Зеленского дилемма "победить или умереть", считает эксперт

У Владимира Зеленского не остается иного выбора, кроме как до начала лета бросить украинскую армию в контрнаступление, не считаясь с тем, достаточно ли... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:57

2023-04-06T12:57

2023-04-06T13:44

специальная военная операция на украине

киев

украина

владимир зеленский

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БАКУ, 6 апр – РИА Новости. У Владимира Зеленского не остается иного выбора, кроме как до начала лета бросить украинскую армию в контрнаступление, не считаясь с тем, достаточно ли подразделения для этого подготовлены, считает доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук Олег Кузнецов. "Контрнаступление ВСУ или как минимум попытка контрнаступления обязательно и неизбежно состоится в ближайшие месяц-полтора, так как в настоящий момент оно главное и неоспоримое условие финансовой и военно-технической помощи коллективного Запада киевскому режиму. Если до конца мая Зеленский не продемонстрирует никакой стратегической активности на поле сражения, его место займет кто-то более радикальный - или из его ближайшего окружения (Данилов, Залужный, Резников), или из второго эшелона элит, - кто сделает это чуть позже вместо него, ближе к концу лета", - сказал эксперт РИА Новости. По его словам, фраза "промедление смерти подобно" сейчас как никогда актуальна для Зеленского, "он находится под двойным прессингом — внешним со стороны спонсоров и внутренним со стороны конкурентов и претендентов на президентский трон". "Правда, в случае провала контрнаступательной операции Зеленский также вряд ли удержится в своем кресле, поскольку на него свалят всю ответственность за неудачу. Поэтому сейчас он поставлен перед дилеммой: победить или умереть. Поэтому он погонит в наступление даже недоформированные и недоукомплектованные воинские части, лишь бы спасти себя даже ценой смерти десятков тысяч своих соотечественников", - подчеркнул Кузнецов. Собеседник отметил, что Киев сегодня испытывает дефицит только по трем основным позициям — танки, авиация, боеприпасы, по всем остальным — артиллерия, ПВО, БМП, броневики, колесная автомобильная и гусеничная инженерная техника — он вполне обеспечен. "Как считают на Западе, она (украинская армия – ред.) или опрокинет российские войска, или будет уничтожена в огне сражения. Если верить доступным украинским источникам, то именно на такой сценарий развития событий сейчас готовят украинских военных. Так что мотивации им не занимать, а поэтому лето на юго-востоке Украины будет очень жарким", - подчеркнул Кузнецов.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, украина, владимир зеленский