https://ria.ru/20230406/dikson-1863360253.html
В Московском зоопарке рассказали о реабилитации медведя Диксона
В Московском зоопарке рассказали о реабилитации медведя Диксона - РИА Новости, 06.04.2023
В Московском зоопарке рассказали о реабилитации медведя Диксона
В Московском зоопарке наблюдают положительные результаты реабилитации медведя Диксона, но спешить с выводами не стоит, на восстановление может потребоваться... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T03:14
2023-04-06T03:14
2023-04-06T03:21
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке наблюдают положительные результаты реабилитации медведя Диксона, но спешить с выводами не стоит, на восстановление может потребоваться минимум от года до полутора лет, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "В последнее время мы наблюдаем положительные результаты реабилитации Диксона: все чаще замечаем реакцию на прикосновения, движения голеностопа на его задних лапах, что свидетельствует о регрессе пареза конечностей. Но все же спешить с выводами не стоит, потому что в подобных случаях на восстановление может потребоваться, как минимум, от года до полутора лет", — рассказала Акулова. По ее словам, несмотря на свое состояние, Диксон активно занимается на тренингах, с большой готовностью идет на контакт с зоологами и выполняет задания, а также с большим интересом изучает свой уличный вольер. Также сотрудники зоопарка начали устраивать Диксону рыбалку, они запускают в его бассейн живую форель, которую медведь ловко ловит и мгновенно съедает. Белого медведя обнаружили в сентябре прошлого года на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Зверь мог только шевелить головой и передними лапами. У животного нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Диксона решили оставить жить в Московском зоопарке в специально созданном для него реабилитационном бассейне из-за невозможности выжить в дикой природе с такой травмой.
https://ria.ru/20230405/zaryanki-1863302795.html
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диксон, красноярский край, москва, светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Диксон, Красноярский край, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке рассказали о реабилитации медведя Диксона
В Московском зоопарке наблюдают положительные результаты реабилитации медведя Диксона
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке наблюдают положительные результаты реабилитации медведя Диксона, но спешить с выводами не стоит, на восстановление может потребоваться минимум от года до полутора лет, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
"В последнее время мы наблюдаем положительные результаты реабилитации Диксона: все чаще замечаем реакцию на прикосновения, движения голеностопа на его задних лапах, что свидетельствует о регрессе пареза конечностей. Но все же спешить с выводами не стоит, потому что в подобных случаях на восстановление может потребоваться, как минимум, от года до полутора лет", — рассказала Акулова.
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По ее словам, несмотря на свое состояние, Диксон активно занимается на тренингах, с большой готовностью идет на контакт с зоологами и выполняет задания, а также с большим интересом изучает свой уличный вольер.
«
"Он очень контактный и общительный медведь. Видно, что он хочет жить и ему многое интересно. Он привык к специалистам, которые за ним ухаживают, узнает их и всегда ждет", — отметила Акулова.
Также сотрудники зоопарка начали устраивать Диксону рыбалку, они запускают в его бассейн живую форель, которую медведь ловко ловит и мгновенно съедает.
Белого медведя обнаружили в сентябре прошлого года на полярном острове Диксон
в Красноярском крае
. На следующий день его привезли в Москву
для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Зверь мог только шевелить головой и передними лапами. У животного нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Диксона решили оставить жить в Московском зоопарке в специально созданном для него реабилитационном бассейне из-за невозможности выжить в дикой природе с такой травмой.
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