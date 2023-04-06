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Военный рассказал о средствах для уничтожения десанта со стороны Днепра
Военный рассказал о средствах для уничтожения десанта со стороны Днепра - РИА Новости, 06.04.2023
Военный рассказал о средствах для уничтожения десанта со стороны Днепра
Подразделения Вооруженных сил России располагают мобильными средствами для огневого поражения возможного десанта украинских боевиков со стороны Днепра,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:36
2023-04-06T05:36
2023-04-06T10:50
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 апр - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России располагают мобильными средствами для огневого поражения возможного десанта украинских боевиков со стороны Днепра, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. По его словам, группа автомобилей за счет высокой маневренности способна не только сковать и сорвать планы десанта, но и "уничтожить группы противника на достаточно большом расстоянии".
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Военкор продемонстрировал технику для отражения возможного десанта на берег Днепра
Командир подразделения российских Вооруженных сил рассказал РИА Новости, что у них много средств и способов, чтобы не только сковать и сорвать планы возможного украинского десанта со стороны Днепра, но и уничтожить его
2023-04-06T05:36
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военный рассказал о средствах для уничтожения десанта со стороны Днепра
ВС России располагают мобильными средствами для уничтожения десанта ВСУ со стороны Днепра