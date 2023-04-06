https://ria.ru/20230406/delo-1863620940.html

СК контролирует дело треш-блогера, истязавшего дочь в Ивановской области

СК контролирует дело треш-блогера, истязавшего дочь в Ивановской области - РИА Новости, 06.04.2023

СК контролирует дело треш-блогера, истязавшего дочь в Ивановской области

Уголовное дело об истязании ребенка в Ивановской области отцом треш-блогером поставлено на контроль в Главном следственном управлении СК РФ. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T22:54

2023-04-06T22:54

2023-04-06T22:54

происшествия

ивановская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

youtube

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уголовное дело об истязании ребенка в Ивановской области отцом треш-блогером поставлено на контроль в Главном следственном управлении СК РФ. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разговора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Утверждается, что на кадрах треш-блогер из города Кохма Ивановской области и, предположительно, его дочь. МВД сообщило о его задержании. В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. "Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Ивановской области Константину Василевичу доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ. Ранее на сайте уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области отмечалось, что ситуация взята на контроль. Сообщалось, что ребенку ничего не угрожает, она находится с мамой. Официально имя мужчины не называется, однако в соцсетях пишут, что на видео - треш-блогер Дмитрий Серов. Одноименный пользователь соцсети "ВКонтакте" схожей с "героем" резонансного ролика внешностью числится администратором паблика "ХочуПожратьTV". Есть также канал на YouTube - на нем треш-стримеры публикуют видеозаписи, на которых глумятся над людьми. Среди самых просматриваемых роликов на канале - "На что готов мужик ради 50 литров пива" и "Что купит алкоголик на 5000 рублей".

https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), youtube