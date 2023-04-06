https://ria.ru/20230406/deboshir-1863368398.html
Дебошира с рейса Москва-Магадан поместили в лечебницу
Дебошира с рейса Москва-Магадан поместили в лечебницу - РИА Новости, 06.04.2023
Дебошира с рейса Москва-Магадан поместили в лечебницу
Медики поместили в психиатрическую лечебницу дебошира с рейса Москва-Магадан, пытавшегося выйти из самолета во время полета, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:23
2023-04-06T07:23
2023-04-06T10:44
происшествия
магадан
россия
мурманск
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155708/20/1557082048_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_bb333415bcd5d520dff12e9b7e79d7ac.jpg
МАГАДАН, 6 апр - РИА Новости. Медики поместили в психиатрическую лечебницу дебошира с рейса Москва-Магадан, пытавшегося выйти из самолета во время полета, сообщил РИА Новости представитель линейного отдела полиции в аэропорту Магадана МВД России на транспорте. Житель Мурманска, летевший рейсом из Москвы в Магадан, устроил дебош в самолете. По словам очевидцев, он использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно, разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал. Кроме того, мужчина пытался выйти во время полета, демонстрируя намерение открыть одну из дверей. "Мы не смогли добиться от гражданина никаких пояснений, он был невменяем. Поэтому сейчас он находится в психиатрической лечебнице. Его обследуют медики. Надеюсь, что в ближайшие дни они дадут заключение о его состоянии. Проводят освидетельствование", - рассказал собеседник агентства.
магадан
россия
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155708/20/1557082048_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_e20b051c332bedd25248c396fdd89d92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, мурманск, новости - туризм
Происшествия, Магадан, Россия, Мурманск, Новости - Туризм
Дебошира с рейса Москва-Магадан поместили в лечебницу
Медики поместили в психиатрическую лечебницу дебошира с рейса Москва-Магадан