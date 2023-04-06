https://ria.ru/20230406/chingiskhan-1863450023.html
В Саратове задержали "сына Чингисхана"
В Саратове задержали "сына Чингисхана" - РИА Новости, 06.04.2023
В Саратове задержали "сына Чингисхана"
Бизнесмена Марата Искиндирова, называющего себя "сыном Чингисхана", задержали в Саратове за незаконный оборот наркотиков, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:12
2023-04-06T13:12
2023-04-06T14:06
происшествия
саратов
россия
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бизнесмена Марата Искиндирова, называющего себя "сыном Чингисхана", задержали в Саратове за незаконный оборот наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Искиндиров стал известен после того, как в саратовских соцсетях пожаловались, что он нанимает на работу местных жителей, не платит им зарплату и через месяц увольняет, причем грубо оскорбляет людей на национальной почве и угрожает им расправой. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести в отношении него проверку.По словам собеседника агентства, во время обыска в доме предпринимателя нашли гранату, которой тот пугал людей, "доказывая свое этническое превосходство". Там же обнаружили банки с наркотиками и документацию, отражающую его отношения с трудовым коллективом. В результате против Искиндирова возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
https://ria.ru/20230405/draka-1863228392.html
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Извинения бизнесмена, задержанного за дискриминацию по национальному признаку
Извинения бизнесмена, задержанного за дискриминацию по национальному признаку
2023-04-06T13:12
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происшествия, саратов, россия, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове задержали "сына Чингисхана"
В Саратове за наркотики задержали Марата Искиндирова, называющего себя "сыном Чингисхана"