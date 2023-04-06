https://ria.ru/20230406/bzhaniya-1863425465.html
Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем
Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2023
Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту Абхазии Аслану Бжании, поздравив его с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:06
2023-04-06T12:06
2023-04-06T12:06
абхазия
россия
аслан бжания
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584304201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bb0c816ac3faa7b82ee035bf0d4836a.jpg
СУХУМ, 6 апр – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту Абхазии Аслану Бжании, поздравив его с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики. Бжании в четверг исполнилось 60 лет. "Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия", - приводится текст поздравления президента РФ. Он отметил, что в России Бжанию знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. "Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - отмечается в телеграмме.
https://ria.ru/20230219/abkhaziya-1853034264.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584304201_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_5e8854265713c4278a3ba0b16af77d9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, аслан бжания, владимир путин, политика
Абхазия, Россия, Аслан Бжания, Владимир Путин, Политика
Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем
Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Бжании в честь его 60-летия
СУХУМ, 6 апр – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту Абхазии Аслану Бжании, поздравив его с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики.
Бжании в четверг исполнилось 60 лет.
"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия", - приводится текст поздравления президента РФ
.
Он отметил, что в России Бжанию знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. "Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - отмечается в телеграмме.
Власти Абхазии назвали сообщения о вхождении в состав России ложными