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Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2023
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12:06 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/bzhaniya-1863425465.html
Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем
Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2023
Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту Абхазии Аслану Бжании, поздравив его с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:06
2023-04-06T12:06
абхазия
россия
аслан бжания
владимир путин
политика
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СУХУМ, 6 апр – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту Абхазии Аслану Бжании, поздравив его с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики. Бжании в четверг исполнилось 60 лет. "Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия", - приводится текст поздравления президента РФ. Он отметил, что в России Бжанию знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. "Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - отмечается в телеграмме.
https://ria.ru/20230219/abkhaziya-1853034264.html
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абхазия, россия, аслан бжания, владимир путин, политика
Абхазия, Россия, Аслан Бжания, Владимир Путин, Политика
Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем

Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Бжании в честь его 60-летия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания . Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 6 апр – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту Абхазии Аслану Бжании, поздравив его с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики.
Бжании в четверг исполнилось 60 лет.
"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия", - приводится текст поздравления президента РФ.
Он отметил, что в России Бжанию знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. "Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - отмечается в телеграмме.
Сухум, Абхазия - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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АбхазияРоссияАслан БжанияВладимир ПутинПолитика
 
 
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