https://ria.ru/20230406/bzhaniya-1863425465.html

Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем

Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2023

Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту Абхазии Аслану Бжании, поздравив его с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:06

2023-04-06T12:06

2023-04-06T12:06

абхазия

россия

аслан бжания

владимир путин

политика

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СУХУМ, 6 апр – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту Абхазии Аслану Бжании, поздравив его с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики. Бжании в четверг исполнилось 60 лет. "Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия", - приводится текст поздравления президента РФ. Он отметил, что в России Бжанию знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. "Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - отмечается в телеграмме.

https://ria.ru/20230219/abkhaziya-1853034264.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, россия, аслан бжания, владимир путин, политика