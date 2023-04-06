https://ria.ru/20230406/boepripasy-1863355458.html

ЕС не может решить, где закупать боеприпасы для Украины, пишут СМИ

ЕС не может решить, где закупать боеприпасы для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023

ЕС не может решить, где закупать боеприпасы для Украины, пишут СМИ

Страны ЕС не могут решить, каким образом заключать контракты для закупки боеприпасов Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:57

2023-04-06T00:57

2023-04-06T03:02

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Страны ЕС не могут решить, каким образом заключать контракты для закупки боеприпасов Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. "Спорным остается вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей", — говорится в сообщении издания. Как отмечается, Франция настаивает на том, чтобы контракты заключались с компаниями внутри ЕС. В статье добавляется, что мнение Парижа поддерживают Греция и Кипр, это связано с их желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями. Согласно информации от двух дипломатов, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу до того, как получится достичь окончательной сделки. По данным источников, послы стран ЕС договорились о передаче большего количества боеприпасов Киеву, официальный текст появится на следующей неделе. Лидеры Евросоюза на саммите 23-24 марта поддержали идею поставить Украине в течение ближайшего года один миллион артиллерийских снарядов за счет реализации предложения по поставкам боеприпасов из имеющихся на европейских складах, через совместные заказы и закупки, а также с помощью наращивания военного производства в ЕС. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230406/abrams-1863353760.html

https://ria.ru/20230405/zrk-1863347269.html

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в мире, украина, франция, россия, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, еврокомиссия