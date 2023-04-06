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ЕС не может решить, где закупать боеприпасы для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 06.04.2023 (обновлено: 03:02 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/boepripasy-1863355458.html
ЕС не может решить, где закупать боеприпасы для Украины, пишут СМИ
ЕС не может решить, где закупать боеприпасы для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
ЕС не может решить, где закупать боеприпасы для Украины, пишут СМИ
Страны ЕС не могут решить, каким образом заключать контракты для закупки боеприпасов Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:57
2023-04-06T03:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
сергей лавров
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Страны ЕС не могут решить, каким образом заключать контракты для закупки боеприпасов Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. "Спорным остается вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей", — говорится в сообщении издания. Как отмечается, Франция настаивает на том, чтобы контракты заключались с компаниями внутри ЕС. В статье добавляется, что мнение Парижа поддерживают Греция и Кипр, это связано с их желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями. Согласно информации от двух дипломатов, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу до того, как получится достичь окончательной сделки. По данным источников, послы стран ЕС договорились о передаче большего количества боеприпасов Киеву, официальный текст появится на следующей неделе. Лидеры Евросоюза на саммите 23-24 марта поддержали идею поставить Украине в течение ближайшего года один миллион артиллерийских снарядов за счет реализации предложения по поставкам боеприпасов из имеющихся на европейских складах, через совместные заказы и закупки, а также с помощью наращивания военного производства в ЕС. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230406/abrams-1863353760.html
https://ria.ru/20230405/zrk-1863347269.html
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в мире, украина, франция, россия, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
ЕС не может решить, где закупать боеприпасы для Украины, пишут СМИ

Politico: страны ЕС не могут решить, где закупать боеприпасы для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Страны ЕС не могут решить, каким образом заключать контракты для закупки боеприпасов Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.
"Спорным остается вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей", — говорится в сообщении издания.
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Как отмечается, Франция настаивает на том, чтобы контракты заключались с компаниями внутри ЕС. В статье добавляется, что мнение Парижа поддерживают Греция и Кипр, это связано с их желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями.
Согласно информации от двух дипломатов, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу до того, как получится достичь окончательной сделки.
По данным источников, послы стран ЕС договорились о передаче большего количества боеприпасов Киеву, официальный текст появится на следующей неделе.
Лидеры Евросоюза на саммите 23-24 марта поддержали идею поставить Украине в течение ближайшего года один миллион артиллерийских снарядов за счет реализации предложения по поставкам боеприпасов из имеющихся на европейских складах, через совместные заказы и закупки, а также с помощью наращивания военного производства в ЕС.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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