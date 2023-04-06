https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863610691.html

В Кремле заявили о необходимости гарантий безопасности для Минска

В Кремле заявили о необходимости гарантий безопасности для Минска - РИА Новости, 06.04.2023

В Кремле заявили о необходимости гарантий безопасности для Минска

Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии как для своего союзника, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T21:23

2023-04-06T21:23

2023-04-06T21:35

россия

белоруссия

в мире

дмитрий песков

владимир путин

минск

александр лукашенко

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии как для своего союзника, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Кремле ранее прошли переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия. Совбезы стран приступили к работе."Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, минск, александр лукашенко