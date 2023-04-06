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В Кремле заявили о необходимости гарантий безопасности для Минска - РИА Новости, 06.04.2023
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21:23 06.04.2023 (обновлено: 21:35 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863610691.html
В Кремле заявили о необходимости гарантий безопасности для Минска
В Кремле заявили о необходимости гарантий безопасности для Минска - РИА Новости, 06.04.2023
В Кремле заявили о необходимости гарантий безопасности для Минска
Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии как для своего союзника, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:23
2023-04-06T21:35
россия
белоруссия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
минск
александр лукашенко
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии как для своего союзника, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Кремле ранее прошли переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия. Совбезы стран приступили к работе."Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
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россия, белоруссия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, минск, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Минск, Александр Лукашенко
В Кремле заявили о необходимости гарантий безопасности для Минска

Песков: Москва должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Минска

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии как для своего союзника, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ранее прошли переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия. Совбезы стран приступили к работе.
"Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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