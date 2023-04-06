https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863493275.html

Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности Союзного государства

Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023

Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности Союзного государства

Владимир Путин и Александр Лукашенко обстоятельно обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства, сообщил белорусский лидер на заседании Высшего... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:51

2023-04-06T14:51

2023-04-06T15:54

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обстоятельно обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства, сообщил белорусский лидер на заседании Высшего Госсовета.Белорусский лидер добавил, что это были результативные переговоры — по всем вопросам, которых было больше десятка, стороны достигли согласия."Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы все это увидите и услышите", — сказал он.Лукашенко также отметил, что уже создана эффективная система обороны Союзного государства, а рамках которой успешно действует региональная группировка войск и единая система ПВО.Белорусский лидер прилетел в Москву накануне, чтобы отдельно встретиться с Путиным перед заседанием Высшего Госсовета Союзного государства. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, обстоятельное общение двух президентов "затянулось далеко за полночь".Недавно Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.Эти решения вызвали критику на Западе. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

https://ria.ru/20230406/belorussiya-1863499228.html

https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863440452.html

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владимир путин, александр лукашенко