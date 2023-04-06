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Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
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Союзное государство
 
14:51 06.04.2023 (обновлено: 15:54 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863493275.html
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности Союзного государства
Владимир Путин и Александр Лукашенко обстоятельно обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства, сообщил белорусский лидер на заседании Высшего... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:51
2023-04-06T15:54
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обстоятельно обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства, сообщил белорусский лидер на заседании Высшего Госсовета.Белорусский лидер добавил, что это были результативные переговоры — по всем вопросам, которых было больше десятка, стороны достигли согласия."Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы все это увидите и услышите", — сказал он.Лукашенко также отметил, что уже создана эффективная система обороны Союзного государства, а рамках которой успешно действует региональная группировка войск и единая система ПВО.Белорусский лидер прилетел в Москву накануне, чтобы отдельно встретиться с Путиным перед заседанием Высшего Госсовета Союзного государства. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, обстоятельное общение двух президентов "затянулось далеко за полночь".Недавно Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.Эти решения вызвали критику на Западе. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
https://ria.ru/20230406/belorussiya-1863499228.html
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владимир путин, александр лукашенко
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности Союзного государства

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности, обороны Союзного государства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обстоятельно обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства, сообщил белорусский лидер на заседании Высшего Госсовета.
«
"Мы вчера с Владимиром Владимировичем провели фундаментальные переговоры. Обсудили вопросы закрытого характера, больше внимания уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны Союзного государства".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Белорусский лидер добавил, что это были результативные переговоры — по всем вопросам, которых было больше десятка, стороны достигли согласия.
"Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы все это увидите и услышите", — сказал он.
Лукашенко также отметил, что уже создана эффективная система обороны Союзного государства, а рамках которой успешно действует региональная группировка войск и единая система ПВО.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия
Вчера, 15:11
Белорусский лидер прилетел в Москву накануне, чтобы отдельно встретиться с Путиным перед заседанием Высшего Госсовета Союзного государства. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, обстоятельное общение двух президентов "затянулось далеко за полночь".
Недавно Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
Эти решения вызвали критику на Западе. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко обсуждали во время встречи
Вчера, 12:48
 
Союзное государствоВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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