https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863517033.html
Врач рассказал о состоянии Берлускони
Врач рассказал о состоянии Берлускони - РИА Новости, 06.04.2023
Врач рассказал о состоянии Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный накануне в миланскую больницу, находится в палате интенсивной терапии из-за лёгочной... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:11
2023-04-06T16:11
2023-04-06T17:40
сильвио берлускони
италия
в мире
антонио таяни
вперед, италия
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РИМ, 6 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный накануне в миланскую больницу, находится в палате интенсивной терапии из-за лёгочной инфекции на фоне хронической лейкемии, сообщил его лечащий врач Альберто Дзангрилло."Берлускони в настоящее время госпитализирован в палату интенсивной терапии для лечения легочной инфекции. Инфекция происходит в контексте хронического гематологического состояния, в котором он находится в течение некоторого времени: хронического миеломоноцитарного лейкоза, у которого была установлена персистирующая хроническая фаза и отсутствие характеристик острого лейкоза", - говорится в медицинском бюллетене Дзангрилло, который распространила газета.По его словам, стратегия лечения 86-летнего политика предусматривает "лечение легочной инфекции", направленное на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокое содержание в крови лейкоцитов - ред)" и возвращение к прежнему клиническому состоянию.Ранее в четверг газета Corriere della Sera написала, что Берлускони начал курс химиотерапии, первую дозу препарата он получил в среду после госпитализации. Его состояние остается стабильным. По словам видевшихся с Берлускони, он находится в хорошем настроении и реагирует на лечение, отмечает Corriere.В среду местные СМИ сообщили о том, что лидер партии "Вперёд, Италия" вновь попал в больницу San Raffaele. По сообщению СМИ, c Берлускони находятся его брат Паоло, некоторые из пяти его детей, а также 33-летняя подруга Марта Фашина.В четверг вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни заявил, что Берлускони находится на телефонной связи с соратниками по партии.В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему была сделана операция на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. Тогда Дзангрилло сообщил, что экс-премьер "рисковал умереть". В 2019 году он был госпитализирован в связи с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года политик перенес Covid и двустороннюю пневмонию. В январе 2022 года он попал в больницу по поводу инфекции мочевыводящих путей.
https://ria.ru/20230215/kritika-1852278830.html
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сильвио берлускони, италия, в мире, антонио таяни, вперед, италия
Сильвио Берлускони, Италия, В мире, Антонио Таяни, Вперед, Италия
Врач рассказал о состоянии Берлускони
Берлускони находится в палате интенсивной терапии из-за легочной инфекции на фоне лейкемии
РИМ, 6 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный накануне в миланскую больницу, находится в палате интенсивной терапии из-за лёгочной инфекции на фоне хронической лейкемии, сообщил его лечащий врач Альберто Дзангрилло.
"Берлускони в настоящее время госпитализирован в палату интенсивной терапии для лечения легочной инфекции. Инфекция происходит в контексте хронического гематологического состояния, в котором он находится в течение некоторого времени: хронического миеломоноцитарного лейкоза, у которого была установлена персистирующая хроническая фаза и отсутствие характеристик острого лейкоза", - говорится в медицинском бюллетене Дзангрилло, который распространила газета.
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По его словам, стратегия лечения 86-летнего политика предусматривает "лечение легочной инфекции", направленное на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокое содержание в крови лейкоцитов - ред)" и возвращение к прежнему клиническому состоянию.
Ранее в четверг газета Corriere della Sera написала, что Берлускони начал курс химиотерапии, первую дозу препарата он получил в среду после госпитализации. Его состояние остается стабильным. По словам видевшихся с Берлускони, он находится в хорошем настроении и реагирует на лечение, отмечает Corriere.
В среду местные СМИ сообщили о том, что лидер партии "Вперёд, Италия
" вновь попал в больницу San Raffaele. По сообщению СМИ, c Берлускони находятся его брат Паоло, некоторые из пяти его детей, а также 33-летняя подруга Марта Фашина.
В четверг вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни
заявил, что Берлускони находится на телефонной связи с соратниками по партии.
В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему была сделана операция на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. Тогда Дзангрилло сообщил, что экс-премьер "рисковал умереть". В 2019 году он был госпитализирован в связи с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года политик перенес Covid и двустороннюю пневмонию. В январе 2022 года он попал в больницу по поводу инфекции мочевыводящих путей.
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