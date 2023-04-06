https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863517033.html

Врач рассказал о состоянии Берлускони

Врач рассказал о состоянии Берлускони - РИА Новости, 06.04.2023

Врач рассказал о состоянии Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный накануне в миланскую больницу, находится в палате интенсивной терапии из-за лёгочной... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:11

2023-04-06T16:11

2023-04-06T17:40

сильвио берлускони

италия

в мире

антонио таяни

вперед, италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863546374_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_b318699b2a844adc43d22a6bb84ff111.jpg

РИМ, 6 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный накануне в миланскую больницу, находится в палате интенсивной терапии из-за лёгочной инфекции на фоне хронической лейкемии, сообщил его лечащий врач Альберто Дзангрилло."Берлускони в настоящее время госпитализирован в палату интенсивной терапии для лечения легочной инфекции. Инфекция происходит в контексте хронического гематологического состояния, в котором он находится в течение некоторого времени: хронического миеломоноцитарного лейкоза, у которого была установлена ​​персистирующая хроническая фаза и отсутствие характеристик острого лейкоза", - говорится в медицинском бюллетене Дзангрилло, который распространила газета.По его словам, стратегия лечения 86-летнего политика предусматривает "лечение легочной инфекции", направленное на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокое содержание в крови лейкоцитов - ред)" и возвращение к прежнему клиническому состоянию.Ранее в четверг газета Corriere della Sera написала, что Берлускони начал курс химиотерапии, первую дозу препарата он получил в среду после госпитализации. Его состояние остается стабильным. По словам видевшихся с Берлускони, он находится в хорошем настроении и реагирует на лечение, отмечает Corriere.В среду местные СМИ сообщили о том, что лидер партии "Вперёд, Италия" вновь попал в больницу San Raffaele. По сообщению СМИ, c Берлускони находятся его брат Паоло, некоторые из пяти его детей, а также 33-летняя подруга Марта Фашина.В четверг вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни заявил, что Берлускони находится на телефонной связи с соратниками по партии.В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему была сделана операция на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. Тогда Дзангрилло сообщил, что экс-премьер "рисковал умереть". В 2019 году он был госпитализирован в связи с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года политик перенес Covid и двустороннюю пневмонию. В январе 2022 года он попал в больницу по поводу инфекции мочевыводящих путей.

https://ria.ru/20230215/kritika-1852278830.html

https://ria.ru/20230222/zelenskiy-1853621101.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильвио берлускони, италия, в мире, антонио таяни, вперед, италия