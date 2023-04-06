https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863455132.html

СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии

СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии - РИА Новости, 06.04.2023

СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии

Госпитализированный накануне экс-премьер Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для борьбы с лейкемией, передает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:26

2023-04-06T13:26

2023-04-06T17:40

сильвио берлускони

в мире

италия

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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Госпитализированный накануне экс-премьер Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для борьбы с лейкемией, передает газета Corriere della Sera.Ранее миланское издание написало, что причиной госпитализации 86-летнего политика в больницу San Raffaele стала пневмония, развивавшаяся на фоне лейкемии. Согласно нынешнему сообщению, Берлускони начал курс химиотерапии, первую дозу препарата он получил в среду после госпитализации.В среду местные СМИ сообщили о том, что Берлускони вновь попал в больницу San Raffaele из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Согласно этой информации, патриарх итальянской политики и лидер партии "Вперед, Италия" был госпитализирован в связи с "затрудненным дыханием", связанным с рецидивом пневмонии. Эту версию подтвердил и вице-премьер, национальный координатор партии "Вперед, Италии" Антонио Таяни, который сообщил журналистом о том, что госпитализация связана с "нерешенной проблемой инфекции". Он же сказал, что Берлускони находится в сознании и разговаривает.За состоянием здоровья Берлускони следит медицинская группа под руководством его личного врача профессора Альберто Дзангрилло. В настоящий момент, передает Corriere, c Берлускони находятся его брат Паоло, двое из пятерых его детей, а также 33-летняя подруга Марта Фашина.В четверг утром Таяни заявил, что Берлускони находится на телефонной связи с соратниками по партии, а "относящиеся к крови вопросы" являются нормальными для людей возраста бывшего премьера".В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему была сделана операция на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. Тогда Дзангрилло сообщил, что экс-премьер "рисковал умереть". В 2019 году он был госпитализирован в связи с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года политик перенес COVID и двустороннюю пневмонию. В январе 2022 года он попал в больницу по поводу инфекции мочевыводящих путей.

https://ria.ru/20220901/berluskoni-1813867584.html

https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861388872.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сильвио берлускони, в мире, италия