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СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии - РИА Новости, 06.04.2023
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13:26 06.04.2023 (обновлено: 17:40 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863455132.html
СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии
СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии
Госпитализированный накануне экс-премьер Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для борьбы с лейкемией, передает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:26
2023-04-06T17:40
сильвио берлускони
в мире
италия
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Госпитализированный накануне экс-премьер Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для борьбы с лейкемией, передает газета Corriere della Sera.Ранее миланское издание написало, что причиной госпитализации 86-летнего политика в больницу San Raffaele стала пневмония, развивавшаяся на фоне лейкемии. Согласно нынешнему сообщению, Берлускони начал курс химиотерапии, первую дозу препарата он получил в среду после госпитализации.В среду местные СМИ сообщили о том, что Берлускони вновь попал в больницу San Raffaele из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Согласно этой информации, патриарх итальянской политики и лидер партии "Вперед, Италия" был госпитализирован в связи с "затрудненным дыханием", связанным с рецидивом пневмонии. Эту версию подтвердил и вице-премьер, национальный координатор партии "Вперед, Италии" Антонио Таяни, который сообщил журналистом о том, что госпитализация связана с "нерешенной проблемой инфекции". Он же сказал, что Берлускони находится в сознании и разговаривает.За состоянием здоровья Берлускони следит медицинская группа под руководством его личного врача профессора Альберто Дзангрилло. В настоящий момент, передает Corriere, c Берлускони находятся его брат Паоло, двое из пятерых его детей, а также 33-летняя подруга Марта Фашина.В четверг утром Таяни заявил, что Берлускони находится на телефонной связи с соратниками по партии, а "относящиеся к крови вопросы" являются нормальными для людей возраста бывшего премьера".В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему была сделана операция на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. Тогда Дзангрилло сообщил, что экс-премьер "рисковал умереть". В 2019 году он был госпитализирован в связи с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года политик перенес COVID и двустороннюю пневмонию. В январе 2022 года он попал в больницу по поводу инфекции мочевыводящих путей.
https://ria.ru/20220901/berluskoni-1813867584.html
https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861388872.html
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сильвио берлускони, в мире, италия
Сильвио Берлускони, В мире, Италия
СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии

Corriere della Sera: врачи назначили Берлускони химиотерапию из-за лейкемии

© AP Photo / Antonio CalanniСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Antonio Calanni
Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Госпитализированный накануне экс-премьер Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для борьбы с лейкемией, передает газета Corriere della Sera.
Ранее миланское издание написало, что причиной госпитализации 86-летнего политика в больницу San Raffaele стала пневмония, развивавшаяся на фоне лейкемии. Согласно нынешнему сообщению, Берлускони начал курс химиотерапии, первую дозу препарата он получил в среду после госпитализации.
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В среду местные СМИ сообщили о том, что Берлускони вновь попал в больницу San Raffaele из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Согласно этой информации, патриарх итальянской политики и лидер партии "Вперед, Италия" был госпитализирован в связи с "затрудненным дыханием", связанным с рецидивом пневмонии. Эту версию подтвердил и вице-премьер, национальный координатор партии "Вперед, Италии" Антонио Таяни, который сообщил журналистом о том, что госпитализация связана с "нерешенной проблемой инфекции". Он же сказал, что Берлускони находится в сознании и разговаривает.
За состоянием здоровья Берлускони следит медицинская группа под руководством его личного врача профессора Альберто Дзангрилло. В настоящий момент, передает Corriere, c Берлускони находятся его брат Паоло, двое из пятерых его детей, а также 33-летняя подруга Марта Фашина.
В четверг утром Таяни заявил, что Берлускони находится на телефонной связи с соратниками по партии, а "относящиеся к крови вопросы" являются нормальными для людей возраста бывшего премьера".
В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему была сделана операция на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. Тогда Дзангрилло сообщил, что экс-премьер "рисковал умереть". В 2019 году он был госпитализирован в связи с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года политик перенес COVID и двустороннюю пневмонию. В январе 2022 года он попал в больницу по поводу инфекции мочевыводящих путей.
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