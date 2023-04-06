https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863376106.html
Берлускони диагностировали лейкемию
Берлускони диагностировали лейкемию - РИА Новости, 06.04.2023
Берлускони диагностировали лейкемию
Госпитализированный накануне в отделение интенсивной терапии лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони страдает лейкемией, утверждает газета РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:56
2023-04-06T08:56
2023-04-06T10:57
в мире
италия
сильвио берлускони
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РИМ, 6 апр — РИА Новости. Госпитализированный накануне в отделение интенсивной терапии лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони страдает лейкемией, утверждает газета Corriere della Sera."Именно это заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом, это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. Боли, мучающие его, и пневмония последних дней — на самом деле это осложнения, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме", — говорится в публикации миланского издания.Вчера местные СМИ сообщили о том, что 86-летний Берлускони вновь попал в больницу San Raffaele из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Как утверждалось, поводом для госпитализации стало "затрудненное дыхание", связанное с рецидивом пневмонии. Эту версию подтвердил и вице-премьер, национальный координатор партии "Вперед, Италии" Антонио Таяни. Он же сказал, что Берлускони находится в сознании и разговаривает.Сейчас за здоровьем политика следит медицинская группа под руководством его личного врача профессора Альберто Дзангрилло.В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему сделали операцию на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. Тогда Дзангрилло сообщил, что экс-премьер "рисковал умереть". В 2019 году его госпитализировали с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес Covid и двустороннюю пневмонию.
https://ria.ru/20230222/zelenskiy-1853621101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, сильвио берлускони
В мире, Италия, Сильвио Берлускони
Берлускони диагностировали лейкемию
У госпитализированного накануне Берлускони выявили серьезное заболевание крови
РИМ, 6 апр — РИА Новости.
Госпитализированный накануне в отделение интенсивной терапии лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони страдает лейкемией, утверждает газета Corriere della Sera
.
"Именно это заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом, это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. Боли, мучающие его, и пневмония последних дней — на самом деле это осложнения, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме", — говорится в публикации миланского издания.
Вчера местные СМИ сообщили о том, что 86-летний Берлускони вновь попал в больницу San Raffaele из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Как утверждалось, поводом для госпитализации стало "затрудненное дыхание", связанное с рецидивом пневмонии. Эту версию подтвердил и вице-премьер, национальный координатор партии "Вперед, Италии" Антонио Таяни
. Он же сказал, что Берлускони находится в сознании и разговаривает.
Сейчас за здоровьем политика следит медицинская группа под руководством его личного врача профессора Альберто Дзангрилло.
В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему сделали операцию на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. Тогда Дзангрилло сообщил, что экс-премьер "рисковал умереть". В 2019 году его госпитализировали с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес Covid и двустороннюю пневмонию.
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