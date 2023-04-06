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Большинство американцев не хотят переизбрания Байдена, показал опрос - РИА Новости, 06.04.2023
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20:41 06.04.2023 (обновлено: 20:42 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/bayden-1863601736.html
Большинство американцев не хотят переизбрания Байдена, показал опрос
Большинство американцев не хотят переизбрания Байдена, показал опрос - РИА Новости, 06.04.2023
Большинство американцев не хотят переизбрания Байдена, показал опрос
Лишь треть граждан США считают, что действующий президент страны Джо Байден заслуживает переизбрания на выборах в 2024 году, остальные же предпочли бы видеть на РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:41
2023-04-06T20:42
в мире
сша
манхэттен
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Лишь треть граждан США считают, что действующий президент страны Джо Байден заслуживает переизбрания на выборах в 2024 году, остальные же предпочли бы видеть на его посту кого-то другого, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в четверг каналом CNN.Исследование, проведенное в марте, демонстрирует, что общий рейтинг одобрения Байдена на посту главы государства снизился до 42% по сравнению с январем, когда этот показатель составлял 45%. При этом, согласно свежим данным, деятельность президента-демократа сейчас не одобряют 57% избирателей (против 55% двумя месяцами ранее).В целом, лишь 32% склонны полагать, что Байден заслуживает переизбрание на посту президента. Наименьшей популярностью американский лидер пользуется среди граждан США младше 35 лет - лишь 26% опрошенных поддерживают повторное избрание политика на высший государственный пост. Вместе с тем, еще в декабре минувшего года этот показатель держался на отметке в 36%.Опрос проводился в течение всего предыдущего месяца и был завершен до того, как неделей ранее большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Таким образом, как отмечает CNN, результаты исследования не могут отражать какие-либо сдвиги в общественном мнении касательно работы Байдена после того, как в "деле Трампа" произошел новый поворот.В опросе телеканала, проведенном по электронной почте и по телефону, приняли участие почти 1,6 тысячи совершеннолетних американцев. Выборка репрезентативна. Погрешность составляет не более 3,3 процентных пунктов.
https://ria.ru/20230402/khersh-1862493775.html
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в мире, сша, манхэттен, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Манхэттен, Джо Байден, Дональд Трамп
Большинство американцев не хотят переизбрания Байдена, показал опрос

Опрос СNN: переизбрание Байдена на пост президента одобряют лишь треть американцев

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Лишь треть граждан США считают, что действующий президент страны Джо Байден заслуживает переизбрания на выборах в 2024 году, остальные же предпочли бы видеть на его посту кого-то другого, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в четверг каналом CNN.
Исследование, проведенное в марте, демонстрирует, что общий рейтинг одобрения Байдена на посту главы государства снизился до 42% по сравнению с январем, когда этот показатель составлял 45%. При этом, согласно свежим данным, деятельность президента-демократа сейчас не одобряют 57% избирателей (против 55% двумя месяцами ранее).
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В целом, лишь 32% склонны полагать, что Байден заслуживает переизбрание на посту президента. Наименьшей популярностью американский лидер пользуется среди граждан США младше 35 лет - лишь 26% опрошенных поддерживают повторное избрание политика на высший государственный пост. Вместе с тем, еще в декабре минувшего года этот показатель держался на отметке в 36%.
Опрос проводился в течение всего предыдущего месяца и был завершен до того, как неделей ранее большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Таким образом, как отмечает CNN, результаты исследования не могут отражать какие-либо сдвиги в общественном мнении касательно работы Байдена после того, как в "деле Трампа" произошел новый поворот.
В опросе телеканала, проведенном по электронной почте и по телефону, приняли участие почти 1,6 тысячи совершеннолетних американцев. Выборка репрезентативна. Погрешность составляет не более 3,3 процентных пунктов.
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