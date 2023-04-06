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В Ставрополе призвали отменить концерт Басты - РИА Новости, 06.04.2023
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Шоубиз
 
15:29 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты - РИА Новости, 06.04.2023
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты
В Ставрополе призвали Минкульт края отменить концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) 8 июня на Центральном стадионе "Динамо". В министерстве подтвердили РИА... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:29
2023-04-06T15:29
шоубиз
баста (василий вакуленко)
ставрополь
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Ставрополе призвали Минкульт края отменить концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) 8 июня на Центральном стадионе "Динамо". В министерстве подтвердили РИА Новости, что получили обращение от активистов. Позиция местных властей пока неизвестна. На сайте исполнителя все еще продаются билеты на мероприятие. Сам Баста не прокомментировал произошедшее. По информации СМИ, причиной возмущения жителей Ставрополя стали "непатриотические высказывания" музыканта в интервью Анастасии Ивлеевой. Он выразил свою политическую позицию фразой "смотрим кино дальше". В той же беседе Баста заявил, что был готов улететь из России. По словам артиста, его остановил отказ жены от переезда и желание сохранить рабочие места для своих сотрудников.
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баста (василий вакуленко), ставрополь, знаменитости, музыка
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Ставрополь, Знаменитости, Музыка
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты

В Ставрополе призвали отменить концерт Басты за "непатриотические высказывания"

© предоставлено пресс-службой KionКадр из фильма "Баста. Суперигра"
Кадр из фильма Баста. Суперигра
© предоставлено пресс-службой Kion
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Ставрополе призвали Минкульт края отменить концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) 8 июня на Центральном стадионе "Динамо". В министерстве подтвердили РИА Новости, что получили обращение от активистов.
«

"Да, действительно, обращения поступили в адрес министерства", – рассказали в ведомстве.

Позиция местных властей пока неизвестна. На сайте исполнителя все еще продаются билеты на мероприятие. Сам Баста не прокомментировал произошедшее.
© Баста турСкрин сайта "Баста тур" с выбором билетов на концерт Басты в Ставрополе
Скрин сайта Баста тур с выбором билетов на концерт Басты в Ставрополе
© Баста тур
Скрин сайта "Баста тур" с выбором билетов на концерт Басты в Ставрополе
По информации СМИ, причиной возмущения жителей Ставрополя стали "непатриотические высказывания" музыканта в интервью Анастасии Ивлеевой. Он выразил свою политическую позицию фразой "смотрим кино дальше".
В той же беседе Баста заявил, что был готов улететь из России. По словам артиста, его остановил отказ жены от переезда и желание сохранить рабочие места для своих сотрудников.
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)СтавропольЗнаменитостиМузыка
 
 
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