https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html

В Ставрополе призвали отменить концерт Басты

В Ставрополе призвали отменить концерт Басты - РИА Новости, 06.04.2023

В Ставрополе призвали отменить концерт Басты

В Ставрополе призвали Минкульт края отменить концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) 8 июня на Центральном стадионе "Динамо". В министерстве подтвердили РИА... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:29

2023-04-06T15:29

2023-04-06T15:29

шоубиз

баста (василий вакуленко)

ставрополь

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Ставрополе призвали Минкульт края отменить концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) 8 июня на Центральном стадионе "Динамо". В министерстве подтвердили РИА Новости, что получили обращение от активистов. Позиция местных властей пока неизвестна. На сайте исполнителя все еще продаются билеты на мероприятие. Сам Баста не прокомментировал произошедшее. По информации СМИ, причиной возмущения жителей Ставрополя стали "непатриотические высказывания" музыканта в интервью Анастасии Ивлеевой. Он выразил свою политическую позицию фразой "смотрим кино дальше". В той же беседе Баста заявил, что был готов улететь из России. По словам артиста, его остановил отказ жены от переезда и желание сохранить рабочие места для своих сотрудников.

https://ria.ru/20230322/basta-1859729954.html

ставрополь

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), ставрополь, знаменитости, музыка