https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты - РИА Новости, 06.04.2023
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты
В Ставрополе призвали Минкульт края отменить концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) 8 июня на Центральном стадионе "Динамо". В министерстве подтвердили РИА... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:29
2023-04-06T15:29
2023-04-06T15:29
шоубиз
баста (василий вакуленко)
ставрополь
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музыка
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Ставрополе призвали Минкульт края отменить концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) 8 июня на Центральном стадионе "Динамо". В министерстве подтвердили РИА Новости, что получили обращение от активистов. Позиция местных властей пока неизвестна. На сайте исполнителя все еще продаются билеты на мероприятие. Сам Баста не прокомментировал произошедшее. По информации СМИ, причиной возмущения жителей Ставрополя стали "непатриотические высказывания" музыканта в интервью Анастасии Ивлеевой. Он выразил свою политическую позицию фразой "смотрим кино дальше". В той же беседе Баста заявил, что был готов улететь из России. По словам артиста, его остановил отказ жены от переезда и желание сохранить рабочие места для своих сотрудников.
https://ria.ru/20230322/basta-1859729954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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баста (василий вакуленко), ставрополь, знаменитости, музыка
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Ставрополь, Знаменитости, Музыка
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты за "непатриотические высказывания"
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Ставрополе призвали Минкульт края отменить концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) 8 июня на Центральном стадионе "Динамо". В министерстве подтвердили РИА Новости, что получили обращение от активистов.
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"Да, действительно, обращения поступили в адрес министерства", – рассказали в ведомстве.
Позиция местных властей пока неизвестна. На сайте исполнителя все еще продаются билеты на мероприятие. Сам Баста не прокомментировал произошедшее.
По информации СМИ, причиной возмущения жителей Ставрополя стали "непатриотические высказывания" музыканта в интервью Анастасии Ивлеевой. Он выразил свою политическую позицию фразой "смотрим кино дальше".
В той же беседе Баста заявил, что был готов улететь из России. По словам артиста, его остановил отказ жены от переезда и желание сохранить рабочие места для своих сотрудников.
В Новокузнецке отменили концерт Басты