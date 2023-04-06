https://ria.ru/20230406/basseyn-1863529346.html
В Ижевске оштрафовали хозяйку бассейна, где дети отравились хлоркой
В Ижевске оштрафовали хозяйку бассейна, где дети отравились хлоркой - РИА Новости, 06.04.2023
В Ижевске оштрафовали хозяйку бассейна, где дети отравились хлоркой
Суд в Ижевске оштрафовал на 80 тысяч рублей собственника частного бассейна, где во время купания восемь детей отравились хлоркой, сообщили в объединённой... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:41
2023-04-06T16:41
2023-04-06T16:41
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
ижевск
россия
дети
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Суд в Ижевске оштрафовал на 80 тысяч рублей собственника частного бассейна, где во время купания восемь детей отравились хлоркой, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии. Судом установлено, что 45-летняя жительница Ижевска оборудовала плавательный бассейн на собственном земельном участке. Бассейн она сдавала в аренду за плату. Её услугами воспользовалась компания, в составе которой были восемь детей, для празднования дня рождения. Дети во время купания получили химическое отравление. В отношении владелицы было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. "В судебном заседании подсудимая свою вину не признала. Суд, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, смягчив его с учетом нахождения осужденной под стражей до 80 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20230406/basseyn-1863476116.html
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), происшествия, ижевск, россия, дети
Удмуртская Республика (Удмуртия), Происшествия, Ижевск, Россия, Дети
В Ижевске оштрафовали хозяйку бассейна, где дети отравились хлоркой
Суд в Ижевске оштрафовал хозяйку частного бассейна, где хлоркой отравились восемь детей
УФА, 6 апр - РИА Новости.
Суд в Ижевске оштрафовал на 80 тысяч рублей собственника частного бассейна, где во время купания восемь детей отравились хлоркой, сообщили
в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.
Судом установлено, что 45-летняя жительница Ижевска оборудовала плавательный бассейн на собственном земельном участке. Бассейн она сдавала в аренду за плату. Её услугами воспользовалась компания, в составе которой были восемь детей, для празднования дня рождения. Дети во время купания получили химическое отравление.
В отношении владелицы было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
"В судебном заседании подсудимая свою вину не признала. Суд, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, смягчив его с учетом нахождения осужденной под стражей до 80 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба.
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