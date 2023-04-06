https://ria.ru/20230406/baic-1863539140.html
BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч автомобилей в 2023 году
BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023
BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч автомобилей в 2023 году
Китайский автобренд BAIC, производство моделей которого началось во вторник на калининградском "Автоторе", планирует выпустить в РФ в 2023 году около 30 тысяч... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:16
2023-04-06T17:16
2023-04-06T17:16
экономика
авто
китай
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Китайский автобренд BAIC, производство моделей которого началось во вторник на калининградском "Автоторе", планирует выпустить в РФ в 2023 году около 30 тысяч автомобилей, говорится в совместном пресс-релизе дилера Major и BAIC к открытию первого дилерского центра в стране. Сейчас на "Автоторе" собираются две модели BAIC: седан U5 Plus и кроссовер X35. До конца года на конвейер встанет еще пять новинок. Производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией автокомпонентов. BAIC - одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили.
https://ria.ru/20230406/avto-1863443398.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, авто, китай, россия
Экономика, Авто, Китай, Россия
BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч автомобилей в 2023 году
Китайский BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч автомобилей в 2023 году
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Китайский автобренд BAIC, производство моделей которого началось во вторник на калининградском "Автоторе", планирует выпустить в РФ в 2023 году около 30 тысяч автомобилей, говорится в совместном пресс-релизе дилера Major и BAIC к открытию первого дилерского центра в стране.
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"Общий запланированный объем производства до конца года составит около 30 тысяч авто, всего в России в этом году будет представлено семь моделей BAIC", - отмечается в сообщении.
Сейчас на "Автоторе" собираются две модели BAIC: седан U5 Plus и кроссовер X35. До конца года на конвейер встанет еще пять новинок. Производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией автокомпонентов.
BAIC - одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили.
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