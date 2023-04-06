https://ria.ru/20230406/baic-1863539140.html

BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч автомобилей в 2023 году

BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023

BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч автомобилей в 2023 году

Китайский автобренд BAIC, производство моделей которого началось во вторник на калининградском "Автоторе", планирует выпустить в РФ в 2023 году около 30 тысяч... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:16

2023-04-06T17:16

2023-04-06T17:16

экономика

авто

китай

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Китайский автобренд BAIC, производство моделей которого началось во вторник на калининградском "Автоторе", планирует выпустить в РФ в 2023 году около 30 тысяч автомобилей, говорится в совместном пресс-релизе дилера Major и BAIC к открытию первого дилерского центра в стране. Сейчас на "Автоторе" собираются две модели BAIC: седан U5 Plus и кроссовер X35. До конца года на конвейер встанет еще пять новинок. Производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией автокомпонентов. BAIC - одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили.

https://ria.ru/20230406/avto-1863443398.html

китай

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, китай, россия