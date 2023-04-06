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Продажи новых легковых автомобилей в России в марте упали на 10,6 процента - РИА Новости, 06.04.2023
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12:58 06.04.2023 (обновлено: 13:35 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/avto-1863443398.html
Продажи новых легковых автомобилей в России в марте упали на 10,6 процента
Продажи новых легковых автомобилей в России в марте упали на 10,6 процента - РИА Новости, 06.04.2023
Продажи новых легковых автомобилей в России в марте упали на 10,6 процента
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в марте снизились на 10,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:58
2023-04-06T13:35
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в марте снизились на 10,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 48,4 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). При этом по итогам первого квартала 2023 года падение продаж составило 44,7%, до 153,5 тысячи машин. "В марте 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) сократились на 10,6% по сравнению с мартом 2022 года, или на 5 712 штук, продажи составили 48 414 автомобилей", - отмечается в сообщении ассоциации. В АЕБ напомнили, что месячная статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам 2022 года занял пятое место по продажам в РФ. Также не учитывается информация о продажах BMW и Mercedes-Benz. "За первый квартал 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) сократились на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, или на 123 855 автомобилей, всего продажи составили 153 477 автомобилей", - добавили в АЕБ. Лидером на авторынке РФ традиционно остается "АвтоВАЗ": в марте продажи Lada выросли на 90%, до 23,3 тысячи машин. На втором месте - китайский Haval с результатом 6,8 тысячи проданных автомобилей (рост в 4,3 раза). Третье место также за китайским автоконцерном - Geely, продавшим на авторынке РФ 5,1 тысячи машин бренда (рост в 3,4 раза). Следом идут отечественные ГАЗ - 5,1 тысячи проданных в марте автомобилей (+77%) и УАЗ - 2,6 тысячи машин (+18%). Топ-5 лидеров за квартал: "АвтоВАЗ" (+22%, 64,2 тысячи машин), Сhery (рост в 3 раза, до 18,9 тысячи авто) и Haval (рост в 2 раза, до 16,6 тысячи). Следом идут Geely (рост в 2,3 раза, до 12,7 тысячи) и ГАЗ (+2%, 9,6 тысячи).
https://ria.ru/20230406/avto-1863387934.html
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экономика, авто, россия
Экономика, Авто, Россия
Продажи новых легковых автомобилей в России в марте упали на 10,6 процента

АЕБ: продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в марте упали на 10,6 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в марте снизились на 10,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 48,4 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
При этом по итогам первого квартала 2023 года падение продаж составило 44,7%, до 153,5 тысячи машин.
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"В марте 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) сократились на 10,6% по сравнению с мартом 2022 года, или на 5 712 штук, продажи составили 48 414 автомобилей", - отмечается в сообщении ассоциации.
В АЕБ напомнили, что месячная статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам 2022 года занял пятое место по продажам в РФ. Также не учитывается информация о продажах BMW и Mercedes-Benz.
"За первый квартал 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) сократились на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, или на 123 855 автомобилей, всего продажи составили 153 477 автомобилей", - добавили в АЕБ.
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Лидером на авторынке РФ традиционно остается "АвтоВАЗ": в марте продажи Lada выросли на 90%, до 23,3 тысячи машин. На втором месте - китайский Haval с результатом 6,8 тысячи проданных автомобилей (рост в 4,3 раза). Третье место также за китайским автоконцерном - Geely, продавшим на авторынке РФ 5,1 тысячи машин бренда (рост в 3,4 раза). Следом идут отечественные ГАЗ - 5,1 тысячи проданных в марте автомобилей (+77%) и УАЗ - 2,6 тысячи машин (+18%).
Топ-5 лидеров за квартал: "АвтоВАЗ" (+22%, 64,2 тысячи машин), Сhery (рост в 3 раза, до 18,9 тысячи авто) и Haval (рост в 2 раза, до 16,6 тысячи). Следом идут Geely (рост в 2,3 раза, до 12,7 тысячи) и ГАЗ (+2%, 9,6 тысячи).
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