https://ria.ru/20230406/avianosets-1863391589.html

Американский авианосец заметили в одном районе с китайским, близ Тайваня

Американский авианосец заметили в одном районе с китайским, близ Тайваня - РИА Новости, 06.04.2023

Американский авианосец заметили в одном районе с китайским, близ Тайваня

Американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (около 740 километров) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:24

2023-04-06T10:24

2023-04-06T11:19

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

кевин маккарти

цай инвэнь

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ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. Американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (около 740 километров) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун", заявил министр обороны в администрации острова Цю Гочжэн, выступая в Законодательном Юане — местном парламенте.Ранее он отмечал, что авианосец "Шаньдун" ВМС Китая находится примерно в 200 морских милях к востоку от самой южной точки Тайваня, взлетов палубной авиации пока не фиксировали. Накануне управление по безопасности на море восточной провинции КНР Фуцзянь сообщило, что Китай начал патрулирование в центральной и северной частях Тайваньского пролива на фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Тогда она занимала пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил визит американской чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Вашингтона. После визита Пекин провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html

тайвань

китай

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, кевин маккарти, цай инвэнь