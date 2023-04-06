https://ria.ru/20230406/avianosets-1863391589.html
Американский авианосец заметили в одном районе с китайским, близ Тайваня
Американский авианосец заметили в одном районе с китайским, близ Тайваня - РИА Новости, 06.04.2023
Американский авианосец заметили в одном районе с китайским, близ Тайваня
Американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (около 740 километров) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:24
2023-04-06T10:24
2023-04-06T11:19
в мире
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китай
сша
нэнси пелоси
кевин маккарти
цай инвэнь
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ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. Американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (около 740 километров) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун", заявил министр обороны в администрации острова Цю Гочжэн, выступая в Законодательном Юане — местном парламенте.Ранее он отмечал, что авианосец "Шаньдун" ВМС Китая находится примерно в 200 морских милях к востоку от самой южной точки Тайваня, взлетов палубной авиации пока не фиксировали. Накануне управление по безопасности на море восточной провинции КНР Фуцзянь сообщило, что Китай начал патрулирование в центральной и северной частях Тайваньского пролива на фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Тогда она занимала пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил визит американской чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Вашингтона. После визита Пекин провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, кевин маккарти, цай инвэнь
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Кевин Маккарти, Цай Инвэнь
Американский авианосец заметили в одном районе с китайским, близ Тайваня
Американский авианосец USS Nimitz заметили в одном районе с авианосцем КНР, вблизи Тайваня
ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. Американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (около 740 километров) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун", заявил министр обороны в администрации острова Цю Гочжэн, выступая в Законодательном Юане — местном парламенте.
«
"Мы не можем сказать, пришел ли он сюда ради этого (авианосца "Шаньдун". — Прим. ред.), но он оказался в этом месте и в этих обстоятельствах, так что теперь все взаимосвязано", — сказал чиновник.
Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны
Ранее он отмечал, что авианосец "Шаньдун" ВМС Китая находится примерно в 200 морских милях к востоку от самой южной точки Тайваня, взлетов палубной авиации пока не фиксировали.
Накануне управление по безопасности на море восточной провинции КНР Фуцзянь
сообщило, что Китай начал патрулирование в центральной и северной частях Тайваньского пролива на фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США
Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Тогда она занимала пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил визит американской чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Вашингтона. После визита Пекин провел масштабные военные учения.
Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем