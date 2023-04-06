https://ria.ru/20230406/avdeevka-1863566854.html

Минобороны рассказало, как ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен

Минобороны рассказало, как ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен - РИА Новости, 06.04.2023

Минобороны рассказало, как ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен

Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявило Минобороны. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:27

2023-04-06T18:27

2023-04-06T20:05

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявило Минобороны.Так, 5 апреля под Авдеевкой подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника."В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться", — рассказали в военном ведомстве.Чтобы украинские бойцы смогли безопасно выйти, российские военные приостановили боевые действия. До утра украинских военнослужащих разместили в блиндаже.Всего ВСУ выпустили около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие бойцов были убиты.Об этом инциденте рассказал сегодня президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. По его словам, киевский режим ведет себя в высшей степени цинично и жестоко по отношению не только к россиянам, но и к своим гражданам.

https://ria.ru/20230403/plennyy-1862594595.html

авдеевка

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Кирилл Волков

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Конашенков об уничтожении армией ВСУ сдавшихся в плен украинских солдат Конашенков об уничтожении армией ВСУ сдавшихся в плен украинских солдат 2023-04-06T18:27 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, вооруженные силы рф