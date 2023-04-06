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Минобороны рассказало, как ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 06.04.2023 (обновлено: 20:05 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/avdeevka-1863566854.html
Минобороны рассказало, как ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен
Минобороны рассказало, как ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен - РИА Новости, 06.04.2023
Минобороны рассказало, как ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен
Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявило Минобороны. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:27
2023-04-06T20:05
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявило Минобороны.Так, 5 апреля под Авдеевкой подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника."В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться", — рассказали в военном ведомстве.Чтобы украинские бойцы смогли безопасно выйти, российские военные приостановили боевые действия. До утра украинских военнослужащих разместили в блиндаже.Всего ВСУ выпустили около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие бойцов были убиты.Об этом инциденте рассказал сегодня президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. По его словам, киевский режим ведет себя в высшей степени цинично и жестоко по отношению не только к россиянам, но и к своим гражданам.
https://ria.ru/20230403/plennyy-1862594595.html
авдеевка
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Конашенков об уничтожении армией ВСУ сдавшихся в плен украинских солдат
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авдеевка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало, как ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен

Минобороны: ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен, выпустив по ним 300 снарядов

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявило Минобороны.
Так, 5 апреля под Авдеевкой подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника.
"В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться", — рассказали в военном ведомстве.
Чтобы украинские бойцы смогли безопасно выйти, российские военные приостановили боевые действия. До утра украинских военнослужащих разместили в блиндаже.
«
"Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие", — добавили в Минобороны.
Всего ВСУ выпустили около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие бойцов были убиты.
Об этом инциденте рассказал сегодня президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. По его словам, киевский режим ведет себя в высшей степени цинично и жестоко по отношению не только к россиянам, но и к своим гражданам.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФ
 
 
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